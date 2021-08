Neu-Delhi: Autobahnbrücke wird durch Dauerregen zum Wasserfall

Nach andauernden Regengüssen gibt es mancherorts in der indischen Hauptstadt kein oder kaum ein Vorankommen mehr. Eine Autobahnbrücke in Neu-Delhi verwandelte sich sogar in einen Wasserfall, wie ein Augenzeugenvideo zeigt. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Es stürmt und schüttet wie aus Eimern in der indischen Hauptstadt. Auf manchen Straßen und Überführungen hat sich so viel Niederschlag angesammelt, dass es einer Klarstellung bedarf: „Das ist Neu-Delhi, nicht die Niagara-Fälle“, schreibt ein Einwohner der indischen Hauptstadt bei Twitter. Ähnliche Posts aus Neu-Delhi gibt es bei Twitter derzeit zuhauf. Der amtliche Wetterdienst hat für die Hauptstadtregion eine Unwetterwarnung der Stufe Orange ausgegeben. In den nächsten 24 Stunden werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 200 Litern pro Quadratmeter erwartet." Quelle: SNA News (Deutschland)