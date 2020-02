Fritzi Haberlandt ist genervt von Kommentaren über ihr Aussehen

Die Schauspielerin Fritzi Haberlandt findet es nicht gut, immer wieder als "nicht klassisch schön" oder als "ungewöhnlich" aussehend beschrieben zu werden. "Das nervt mich bis heute", sagte sie dem Magazin "Zeit Campus".

Es sollte egal sein, wie man aussehe, sei es aber nicht. Als Teenagerin habe sie sich die Haare abrasiert, um der Sängerin Sinéad O’Connor zu ähneln. Das sei aber nicht aufgegangen: "Ich sah leider aus wie ein Junge." Später, als Schauspielerin, habe sie rote Teppiche gemieden und wollte nicht fotografiert werden, sagte die Schauspielerin. Inzwischen habe sie ihren Frieden damit gemacht, dass solche Pressetermine Teil ihres Jobs seien. Zu ihrem Aussehen sagt sie heute: "Ich bin unverwechselbar und auch deshalb so erfolgreich." Fritzi Haberlandt ist seit Kurzem sogar auf Instagram.



"Aber da werde ich bestimmt nichts Privates posten." Haberlandt ist Trägerin des "Bayerischen Filmpreis" für den Film "Kalt ist der Abendhauch" und des "Deutschen Filmpreis" für "liegen lernen". Sie spielte am Hamburger Thalia Theater und am Wiener Burgtheater. Aktuell ist sie in der Serie "Babylon Berlin" zu sehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur