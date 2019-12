Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist tot

Marie Fredriksson, Sängerin des schwedischen Pop-Duos Roxette, ist tot. Sie verstarb laut übereinstimmenden Medienberichten am Montagmorgen im Alter von 61 Jahren.

"Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass einer unserer größten und beliebtesten Künstler von uns gegangen ist. Marie Fredriksson verstarb am Morgen des 9. Dezember an den Folgen ihrer langen Krankheit", teilte ihre Managerin Marie Dimberg in einer Pressemitteilung mit.



Roxette wurde 1986 gegründet und bestand aus dem Duo Marie Fredriksson und Per Gessle. Zu den erfolgreichsten Liedern der Band gehören "Neverending love" aus dem Jahr 1986, der ein Jahr später veröffentlichte Hit "It must have been love" und "The Look" aus dem Jahr 1989.

Quelle: dts Nachrichtenagentur