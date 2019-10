logo!-Nachrichten des ZDF für Kinder voller politischer Indoktrination

Der medienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin E. Renner, hat die ZDF-Redakteure der am 27. Oktober 2019 gesendeten logo!-Nachrichten für Kinder (KIKA) zur Landtagswahl in Thüringen aufgrund der ausgestrahlten Meinungsmache gegen die AfD kritisiert und fordert die Entfernung des Beitrags aus der ZDF-Mediathek: „Diese Sendung hat weder mit journalistischem Handwerk noch mit Nachrichtenproduktion etwas gemeinsam."

Renner weiter: "Das ist pure Indoktrination. Hier geht es nicht um sachliche Vermittlung von Informationen, sondern es soll eine bestimmte Meinung vermittelt und plump in den Mund gelegt werden. Angesichts des anvisierten Zielpublikums – Kinder – ein Skandal sondergleichen. Es gibt nur wenige Erklärungsansätze für diesen Beitrag.



Entweder beherrschen die Macher dieser Sendung nicht im Ansatz ihr Handwerk oder sie handeln vorsätzlich – böswilliger Vorsatz, der mit den im Rundfunkstaatvertrag geregelten Forderungen nicht in Einklang zu bringen ist. Ganz unverhohlen wird in dem Bericht die Position der anderen Parteien eingenommen. Der AfD werden dabei höchst einseitig und verallgemeinernd ‚rechtsextremistische‘ Ansichten untergejubelt, die in der Partei schlichtweg nicht existieren. Da jede Objektivität fehlt, bleibt dem kindlichen oder jugendlichen Rezipienten im Prinzip gar keine andere Möglichkeit, als die hier vermittelte Haltung der anderen Parteien zu übernehmen. Es sind immerhin Kinder.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine logo!-Sendung journalistisch als abgründig tendenziell bewertet werden muss. Nach den Terroranschlägen in Paris 2015 wurde eine ähnlich ideologisch verzerrte Sendung vom ZDF nach heftiger Kritik zur Überarbeitung aus der Mediathek entfernt. Ich fordere die Verantwortlichen mit Nachdruck auf, hier ebenso zu verfahren, um den Anforderungen des Rundfunkstaatsvertrages zu genügen“, sagt Renner.

Quelle: AfD Deutschland