Alternative US-Seite ZeroHedge erst von Google, jetzt auch von PayPal gesperrt

"In der heutigen Welt ist das „Sperren“ von Webseiten so etwas wie eine moderne Bücherverbrennung oder ein Auf-den-Index-Setzen. So als ob Ihr Telefon-Provider Sie daran hindert, Anrufe zu tätigen, weil Dinge, die Sie am Telefon sagen, denjenigen nicht passt, die den Telefon-Provider kontrollieren." Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht von "VoxNews".

Weiter berichtet das Magazin: "Das Internet wurde frei geboren. Doch schon bald danach wurde es von einem Monopol multinationaler Unternehmen gekidnappt, die von einem Rudel Besessener kontrolliert werden, die sich nach bester Quäkertradition mit der heiligen Pflicht erfüllt fühlen, anderen aufzuzwingen, was sie für richtig und falsch halten. Durch Verhinderung der Meinungsfreiheit im Netz. So etwa in diesem Fall: Paypal has deplatformed @zerohedge t.co/BezLMog9D6 — William Craddick (@williamcraddick) June 18, 2020 Die amerikanische Finanzmarkt-Webseite ZeroHedge wurde zuerst aus den sozialen Netzwerken verbannt und auf Wunsch der extremen Linken auch von Google dämonisiert. Zuletzt wurde ZeroHedge von PayPal gesperrt: das heißt, dass seine Leser die Plattform nicht mehr finanzieren können. Außer vielleicht durch Kryptowährungen, die aber nicht für jedermann so einfach zugänglich sind. Dadurch zeigt sich, dass BigTech tatsächlich eine Einheit ist, die in einheitlicher Weise agiert. Es handelt sich um ein Monopol. Ein Monopol, das die Freiheit des Internets drosselt. Aber auch ein Monopol, das Angst hat. Denken Sie mal darüber nach, was eine Welt ohne Bargeld bedeutet, wenn in dieser Welt ein multinationales Unternehmen entscheiden kann, dass Sie kein elektronisches Geld haben dürfen, weil das, was Sie denken, von denjenigen, die dieses multinationale Unternehmen kontrollieren, als falsch angesehen wird. Fazit: Es darf keinen Kompromiss geben. BigTech ist der Feind, gegen den man ankämpfen muss! Datenbasis: VoxNews

Quelle: Unser Mitteleuropa