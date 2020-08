Indien: Säugling stirbt nach Nasenabstrich für Coronatest

"Noch am Tag der Entnahme des Nasenabstrichs für einen Corona-Labortest starb ein nur drei Tage alter Säugling in einem indischen Krankenhaus." Dies berichtet der Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de unter Verweis auf einen Bericht in der "The Logical Indian".

Weiter berichtet Tolzin: "Der Nasenabstrich war angeordnet worden, weil die Mutter des Kindes bei ihrem eigenen Test positiv auf das Coronavirus reagierte. Kurz nach der Probenentnahme bekam der Säugling Nasenbluten, das nicht zu stoppen war. Die Eltern beschuldigen das Klinikpersonal der Unachtsamkeit im Umgang mit einem Neugeborenen. Ein Verantwortlicher für Pandemiebekämpfung betonte, dass der Labortest auf Corona negativ verlaufen sei. Einen Zusammenhang mit einer Falschbehandlung durch eine Krankenschwester könne er nicht bestätigen. Datenbasis Bericht The Logical Indian

Quelle: Impfkritik.de von Hans U. P. Tolzin