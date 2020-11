Positivrate bei Corona-Tests gestiegen

Der Anteil der positiven Corona-Tests ist weiter gestiegen. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche vom 16. bis 22. November 9,6 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 9,2 Prozent.

Insgesamt wurden mit 1,25 Millionen PCR-Tests etwa ein Prozent weniger durchgeführt als in der Woche zuvor. Die Kapazität der 114 ALM-Labore und 52 weiterer Labore beträgt aktuell 1,7 Millionen Corona-Tests pro Woche, ein neuer Rekordwert, teilte ALM am Dienstag mit. Die bereits auf dem Markt befindlichen Labor-Antigentests brächten bislang noch keine Entlastung für die immer noch angespannten PCR-Kapazitäten.



"Die Antigentests müssen sich erst noch in der Versorgung beweisen und außerdem in die medizinische Versorgung bis zum Meldewesen integriert werden", sagte der stellvertretende ALM-Vorsitzende Jan Kramer. Auch die Antigen-Schnelltests in der Arztpraxis seien "nur für bestimmte Fragestellungen sinnvoll", so der Internist und Laborarzt. Positive Antigentest-Befunde müssten durch eine PCR-Untersuchung aus einem neuen Abstrich bestätigt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur