Musks visionäres Vorhaben: Computer mit Gehirn verbinden

Der US-Unternehmer Elon Musk hat nach Angaben der Agentur Bloomberg ein neues sehr ambitioniertes Projekt. Seine Firma Neuralink arbeitet demnach an einer Technologie, die das menschliche Gehirn mit Computern verbinden soll.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Musk gab demnach am Dienstagabend bei einem Event in San Francisco bekannt, dass sein Startup den so genannten „Thread”-Chip mit flexiblen Fäden entwickelt habe, die in das Gehirn mit einem Roboter implantiert werden und es ermöglichen sollen, einen Computer mit Gedanken zu steuern. Die Fäden sind viermal so dünn wie ein menschliches Haar.

Die neuartige Technologie soll Menschen mit Bewegungseinschränkungen helfen, Computer zu bedienen.

Neuralink habe bereits die mit Sensoren ausgestatteten Fäden in das Gehirn von 19 Ratten eingesetzt. Das Experiment sei in 87 Prozent der Fälle gelungen, schreibt Bloomberg.

Erste klinische Tests sollen 2020 durchgeführt werden."

Quelle: Sputnik (Deutschland)