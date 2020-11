In der Wüste von Utah: Metall-Monolith unklarer Herkunft entdeckt

Diese seltsame Entdeckung ist durch Zufall gemacht worden: Eigentlich wollten Wildschützer aus der Luft Dickhornschafe in der Wüste des US-Bundesstaates Utah zählen, als ihnen plötzlich ein rätselhaftes Metall-Objekt auffiel. Das schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Der Fund wurde nach Angaben des Senders Fox News am Mittwoch gemacht. Wildschützer, die etwas Merkwürdiges inmitten einer Felsformation entdeckten, ließen den Hubschrauber nahe des Objektes landen, um es sich genauer anzuschauen.



„Das war das Seltsamste, was mir in all den Jahren des Fliegens untergekommen ist“, erzählte der Pilot Bret Hutchings gegenüber dem lokalen Nachrichtensender „KSLTV“.

Das Objekt, das über drei Meter hoch sein soll, scheint fest im Boden verankert zu sein.

​In den sozialen Netzwerken teilten zahlreiche User wilde Theorien um den rätselhaften Fund.

Dabei reichen die Spekulationen über die Herkunft des Monolithen von Aliens bis zur US-Weltraumbehörde Nasa.

Der Pilot vermutet, dass hinter dem Objekt eher ein Kunstwerk steht.

Ihm zufolge handle es sich dabei wohl um „einen New-Wave-Künstler“ oder um das Werk von jemandem, der ein großer Fan von Stanley Kubricks Film „2001: Odyssee im Weltraum“ ist.

Das Bureau of Land Management (Landesverwaltungsamt) muss noch festlegen, ob weitere Untersuchungen erforderlich seien. "

Quelle: Sputnik (Deutschland)