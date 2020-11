Was ist die beste Sexposition?

Bringen Sie mehr Abwechslung in Ihr Liebesleben! Die eine beste Sexstellung gibt es nämlich nicht, denn die beste Stellung ist jene, wo beide Partner zum Orgasmus kommen. Die Stellung dafür ist bei jedem Paar und zu jeder Situation anders. Was einmal funktioniert hat, muss beim zweiten Mal nicht genauso gut funktionieren. So kann der Orgasmus bei der guten alten Missionarsstellung genauso ausgelöst werden wie bei der Doggy-Stellung.