Alter ist nur eine Zahl - wie Sie sich im Bett nicht machtlos fühlen

Es gibt eine Unmenge an Studien, die zeigen, dass das Risiko, an Erektionsstörungen zu leiden, mit dem Alter zunimmt. Dabei ist die sexuelle Schwäche in späteren Lebensjahren kein Muss. Mit Hilfe der richtigen Behandlungsmaßnahmen kann Mann bis ins hohe Alter ein erfülltes Sexualleben genießen.