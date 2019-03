Die beliebtesten Sextoys

Fast jede Frau hat es schon mal getan. Viele Frauen tun es regelmäßig - sich selbst mit Sex-Spielzeugen verwöhnen. In Erotikfachgeschäften findet man ein breites Spektrum an Möglichkeiten und auch über das Internet lassen sich ganz diskret Sextoys online bestellen. Doch was genau sind denn die derzeitigen Must-Haves der Sextoywelt?

Dildos, Vibratoren und andere kleine Helfer Die klassischen Sextoys kennt eigentlich jeder. Die üblichen Standart-Vibratoren in Stabform und gängige Dildos sind längst nicht mehr das einzige was der Markt zu bieten hat. Inzwischen wurden die Produkte auf alle sexuellen Bedürfnisse der Frau spezialisiert. Sie stimulieren die komplette weibliche erogene Zone und versprechen so einzigartige Orgasmus-Erlebnisse. Der Druckwellen-Vibrator und die klitorale Extase Einer der wohl beliebtesten kleinen Helfer in Bezug auf die Stimulation der Klitoris ist der Druckwellen-Vibrator. Er wird direkt aufgelegt und zaubert mit verschiedenen einstellbaren Intensitätsstufen durch Druckwellen ein einzigartiges klitorales Orgasmus-Erlebnis. Der Vorteil bei diesem Sextoy besteht darin, dass die Stimulation ohne Handanlegen und Aufwand wie von selbst erfolgt. In wenigen Minuten lässt sich hier ein intensiver Höhepunkt erreichen. Rabbit - kleines Häschen bringt intensive Stimulation des G-Punkts und der Klitoris Die Stimulation des G-Punkts liegt bei diesem Spielzeug im Vordergrund. Durch die zusätzliche Abzweigung wird beim Einführen gleichzeitig die Klitoris erfasst und durch Stimulation beider Zonen wird dieses Toy zum Allrounder. Durch verschiedene einstellbare Intensitätsstufen lassen sich vaginale und klitorale Orgasmen erzielen. Ein Klassiker - Die Liebeskugeln Fast jeder kennt sie und das ist auch kein Wunder! Liebeskugeln oder auch Lustkugeln gehören zu den absoluten Klassikern unter den Sextoys. Diese aneinandergereihten kleinen Kugeln sorgen für einen besonderen Kick. Denn bei Bewegungen jeglicher Art wird ein Vibrationsgefühl ausgelöst.

Ob anal oder vaginal können sie problemlos nicht nur zum Sex, sondern auch im Alltag und unterwegs getragen werden und rund um die Uhr schöne Gefühle bescheren. Das Vibro-Ei - die Stimulation per Fernsteuerung Dieses kleine unauffällige Spielzeug kann sehr diskret getragen werden und wirkt sich zusätzlich gut und verbessernd auf die Beckenbodenmuskulatur aus. Per Fernsteuerung lässt sich die Intensität von außen steuern. Auch für Partner ist dies ein aufregendes Lustspiel, da die meisten Vibro-Eier auch gesteuert werden können, während die Frau gerade unterwegs ist. Fingervibrator - Niedliches Design mit starker Wirkung Fingervibratoren sind kleine, meist unauffällige Sextoys, die durch coole Designs wie zum Beispiel in Form eines bunten Schmetterlings bestechen. Mit dieser Art von Vibratoren ist es fast unmöglich nicht auf Entdeckungsreise des eigenen Körpers zu gehen. Ob an den Brustwarzen, der Klitoris, den Schamlippen, dem Venushügel, dem Dammbereich, sowie am vaginalen Eingang und der analen erogenen Zone führen diese kleinen Helfer zu tollen, erregenden Gefühlen. Partnervibrator für frischen Wind im Schlafzimmer Insofern beide Partner offen für das Benutzen von Sextoys sind, lassen sich auch beim Sex zu zweit Spielzeuge prima mit ins Liebesspiel einbringen. So kann der Partnervibrator, ein kleines u-förmiges Hilfsmittel beim Geschlechtsverkehr getragen werden und die vaginale Stimulation, sowie die Stimulation des Mannes intensivieren. Da der Partnervibrator zwei Seiten und somit zwei Motoren hat, wird gleichzeitig die Klitoris mit einbezogen und verwöhnt. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Sexspielzeuge, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Der Fantasie sind hierbei keinerlei Grenzen gesetzt. ---



