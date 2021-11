England: Einzigartige römische Statuen entdeckt

In der englischen Grafschaft Buckinghamshire, etwa 80 Kilometer von London entfernt, haben die an dem HS2-Projekt arbeitenden Archäologen nach eigenen Angaben drei römische Büsten in der Nähe der Ruinen einer verlassenen mittelalterlichen Kirche entdeckt. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "HS2-Archäologen haben bei Ausgrabungen in einer normannischen Kirche in Stoke Mandeville in Buckinghamshire eine Reihe unglaublich seltener römischer Statuen gefunden. Zwei der Steinstatuen stellen die Gesichter und Oberkörper eines erwachsenen Mannes und einer Frau dar, während die dritte den Kopf eines Kindes zeigt. Alle sind typisch für die römische Bildhauerei, was darauf hindeutet, dass sie aus der Zeit stammen könnten, als England von 43 bis etwa 410 n. Chr. zum Römischen Reich gehörte. „Die Statuen sind außergewöhnlich gut erhalten, und man bekommt wirklich einen Eindruck von den Menschen, die sie darstellen“, sagte Rachel Wood, die leitende Archäologin der Ausgrabung. „Es ist ein einzigartiges Erlebnis, buchstäblich in die Gesichter der Vergangenheit zu schauen“. Die Forscher fanden auch einen gut erhaltenen sechseckigen Glaskrug, der nach Meinung der Archäologen ebenfalls aus der Römerzeit stammt und mehr als 1000 Jahre alt ist, sowie Dachziegel, Brandurnen und bemalte Gipsstücke. Die einzigartigen Gegenstände werden zur weiteren Reinigung und Untersuchung in ein Labor gebracht, heißt es in der Erklärung. Wo sie danach hingebracht werden sollen, ist noch nicht bekannt. Die Entstellung der römischen Büsten, d. h. die Entfernung des Kopfes, ist nicht völlig ungewöhnlich, da es üblich ist, dass Statuen wie diese auf irgendeine Weise beschädigt wurden, bevor sie niedergerissen wurden. Sie sind Beispiele dafür, wie Statuen und historische Artefakte im Laufe der Zeit von der Gesellschaft entsorgt wurden.