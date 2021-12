Corona-Ausschuss: Tolzin über die Spanische Grippe (1917-1919)

Die sogenannte "Spanische Grippe" von 1918 wird in den Medien immer wieder als warnendes Beispiel dafür präsentiert, dass jederzeit eine verhängnisvolle Virusmutation Millionen von Menschen umbringen kann. Der unabhängige Medizin-Journalist Hans U. P. Tolzin berichtet im Corona-Ausschuss, was er an Fakten zu diesem Ausbruch gefunden hat.

Dies ist der Ausschnitt mit Hans U. P. Tolzin aus der 82. Sitzung des Corona-Ausschusses am 9. Dez. 2021: