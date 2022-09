Hans U. P. Tolzin: "Meine persönliche Bitte um Ihre Unterstützung in den Sozialen Medien"

Der AGBUG-Rechtsfonds zielt auf einen Gang durch die gerichtlichen Instanzen ab, um den C*-Wahnsinn nachhaltig zu stoppen. Derzeit lassen jedoch die Spenden-Eingänge nach und die Fortführung der Verfahren ist akut gefährdet. Wenn Sie auf Facebook, Twitter oder Youtube präsent sind, können Sie uns jetzt aktiv helfen, unsere Reichweite zu erhöhen - und damit indirekt den Rechtsfonds zu stärken. Dies berichtet der Medizinjournalist und Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Weiter berichtet Tolzin: "Heute habe ich eine etwas ungewöhnliche Bitte um Unterstützung an Sie, welche mit den vom AGBUG-Rechtsfonds finanzierten Musterverfahren gegen den Corona-Wahnsinn zusammenhängt.

Dabei geht es nicht unbedingt um eine Spende für den Fonds, der derzeit mit ca. 50.000 Euro deutlich im Minus steht. Nur durch das bisherige Entgegenkommen unseres Anwalts bezüglich der Zahlungsfristen war es möglich, die Verfahren, die meist schon 2020 angestoßen wurden, auch 2022 weiterzuführen. Das Ziel ist ja, den Druck auf die Gerichte nicht nachzulassen:

Jede einzelnes Verfahren, das auf die gerichtliche Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der C*-Maßnahmen abzielt, hat das Potential, die Wende zu bringen. Was wäre z. B., wenn es im Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe zu unerwarteten personellen Veränderungen kommt und eine solche Prüfung plötzlich in Aussicht stünde? „Endgültige Endstation“ unseres juristischen Weges ist allerdings der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, für den letztlich das Gleiche gilt.

Ich fürchte, dass ich die Verfahren bis Ende des Jahres wenigstens teilweise einstellen muss, wenn sich der Fonds nicht erholt. Da jedoch die bisherige enorme Spendenbereitschaft meiner Leser inzwischen erschöpft sein mag, möchte ich Sie an dieser Stelle um etwas anderes bitten:

Falls Sie auf Facebook, Twitter oder Youtube vertreten sind:

Sie können mir helfen, durch Abonnement meiner Kanäle und Teilung meiner Beiträge, meine Reichweite – und damit hoffentlich auch die Spendeneingänge - zu erhöhen. Sie müssen nicht unbedingt alle Beiträge teilen, vielleicht aber zumindest die Aktualisierungen rund um die AGBUG-Musterverfahren.

Gleichzeitig möchte ich auch testen, ob mein Verdacht zutrifft, dass ich bei den großen sozialen Medien gezielt in meiner Reichweite herunterreguliert werde. Wenn sich nämlich die Zahl der Abonnenten eines meiner Kanäle z. B. verdoppeln würde, sich aber die Zugriffsrate bzw. Zahl der Reaktionen nicht erhöht, wäre dies ein deutliches Zeichen für eine solche Zensur. Um dieser Zensur zu entgehen, scheint es z. B. notwendig zu sein, das C*-Wort tunlichst zu vermeiden.

Dass in den sozialen Medien kritische Beiträge zu den C*-Maßnahmen zensiert werden, ist ja nichts Neues. Aber es ist nochmal etwas anderes, das selbst in aller Deutlichkeit dokumentieren zu können.

Ich werde natürlich über die weitere Entwicklung berichten.

Hier meine Kanäle, bei denen ich um Unterstützung bitte:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hans.tolzin

Das Maximum von 5.000 „Facebook-Freunden“ ist bereits seit langem erschöpft. Sie können meinen Kanal jedoch abonnieren (derzeit ca. 4.000) und meine Beiträge gezielt in Ihrem Profil und in den thematisch passenden Facebook-Gruppen teilen.

TWITTER: https://twitter.com/TolzinHans

Hier habe ich derzeit nur etwa 159 sogenannte Follower und derzeit werden meine Beiträge so gut wie nicht geteilt. Wenn möglich bitte meinen Kanal abonnieren und Beiträge teilen.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/hanstolzin

Hier habe ich an die 9.000 Abonnenten, was gar nicht mal so schlecht ist. Allerdings wurden bereits etliche Beiträge, z. B. vom C*-Ausschuss, willkürlich gelöscht und mein Konto mehrmals zeitweise gesperrt. Ich habe trotzdem vor, weiterzumachen, aber „kritische“ Beiträge werden künftig nur „Appetitmacher“ enthalten und auf meine Videos auf anderen Plattformen verweisen. Andere Youtuber machen das inzwischen genauso.

Messenger telegram: https://t.me/tolzin und https://t.me/impfschadencorona

Natürlich können Sie auch meine telegram-Beiträge innerhalb telegrams in passenden Themengruppen teilen. Wobei ich dort bisher keine echte Zensur festgestellt habe.

Natürlich kann es auch sein, dass meine Beiträge vor allem wegen ihrer Banalität unbeachtet bleiben oder einfach im allgemeinen Nachrichten-Sintflut untergehen. Das glaube ich zwar nicht, aber selbst dann hätte ich zumindest alles versucht haben, den AGBUG-Fonds und damit den juristischen Kampf um unsere Grundrechte am Leben zu erhalten.

Der derzeit aktuellste Bericht über den Stand der Verfahren

* "C" steht natürlich für " C.o.r.o.n.a "

Vielen Dank an Alle, die unsere Musterverfahren gegen den C*-Wahn bisher finanziell unterstützt haben!

Sie können die laufenden Verfahren auch weiterhin finanziell unterstützen:

Kontoinhaber: AGBUG

IBAN: DE13 6039 1310 0379 6930 03

BIC GENODES1VBH

Stichwort: "Schenkung Gerichtsverfahren Grundrechte"

oder Paypal: [email protected]

Der Spendenfonds befindet sich derzeit bei ca. 50.000 Euro im Minus. Wir freuen uns über jede kleine oder auch größere finanzielle Unterstützung!

Aktueller Kontoauszug



Eine ausführliche Dokumentation der bisher vom AGBUG-Rechtsfonds finanzierten Verfahren finden Sie ebenfalls auf www.agbug.de unter "Lockdown-Klagen"

Quelle: Impfkritik