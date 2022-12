Steuereinnahmen der deutschen Online Casinos durch Wachstum von Slots erhöht

Deutschland war der iGaming-Branche gegenüber bisher eher zurückhaltend eingestellt als einige andere europäische Länder, aber die kürzlich verabschiedete Regulierung scheint dem Sektor im letzten Jahr zum Wachstum verholfen zu haben. Die Wirtschaft ist aufgeblüht und die Betreiber der besten deutschen Online Casinos könnten nicht zufriedener sein.

Slots sind die Nummer



Während die klassischen Spiele wie Blackjack, Poker und Roulette die Fantasie beflügeln und vielleicht das erste sind, woran man denkt, wenn man an Casinos denkt, sind Slots sowohl in der realen als auch in der Online-Welt die beliebteste Kategorie und das schon seit einiger Zeit. Einer der großen Vorteile von Slots gegenüber traditionellen Tischspielen ist, dass sie von Natur aus flexibler sind, da die Anzahl der Walzen und Reihen leicht geändert werden kann. Sie können auch unglaublich einfach für Anfänger und diejenigen sein, die ein stromlinienförmiges Erlebnis bevorzugen oder mit komplexeren Bonusspielen aufwarten. Außerdem gibt es eine atemberaubende Vielfalt an Kunststilen und Themen, von der klassischen ägyptischen Kulisse bis hin zu eher nischenhaften Konzepten. Und da es keine physischen Räumlichkeiten gibt, können Online Casinos Hunderte oder sogar Tausende von Slots anbieten, was den Spielern eine ausgezeichnete Vielfalt bietet. Nicht zuletzt ermöglichen es die progressiven Jackpot-Slots den Spielern, eine Summe zu gewinnen, wobei der Jackpot mit jeder Runde, in der er nicht gewonnen wird, größer wird.

Aufstieg der deutschen Online Casinos

Die deutschen Online Casinos haben in den letzten Jahren sowohl von der steigenden Beliebtheit von Slots als auch von der Tatsache profitiert, dass sie eine Alternative zu den unterbrochenen Freizeitaktivitäten in der realen Welt während dem Lockdown durch die Pandemie darstellen. Wirtschaftlich gesehen hat dies zu höheren Einnahmen für die Staatskasse geführt, obwohl es eine Debatte für und gegen einen liberaleren Ansatz bei Online-Wetten gibt (einschließlich Befürwortern, die sich über die Vorteile eines erhöhten Spielerschutzes durch Regulierung gegenüber den Suchtrisiken streiten). Die besten Online Casinos zu finden, kann angesichts der großen Anzahl von Casinos lange dauern. Eine Liste der besten Experten zufolge ist jedoch eine einfache Möglichkeit, Zeit zu sparen und seriöse Orte zum Spielen zu finden.

Umsatzwachstum durch Slots angetrieben

Die steigende Beliebtheit von Online-Casinos im Allgemeinen und von Slots im Besonderen hat in den letzten Jahren dazu beigetragen, die iGaming-Umsätze in Deutschland zu steigern. In der gesamten Glücksspielbranche wurden im 3. Quartal 123 Millionen Euro mit Slots erwirtschaftet, ein Anstieg gegenüber den vorherigen Zahlen und ein großer Teil der gesamten Steuereinnahmen von 596 Millionen Euro. Wenn man bedenkt, dass über 409 Millionen Euro dieser Einnahmen durch die Lotterie generiert wurden, zeigt dies, wie wichtig Slots für die Online Casinoindustrie in Deutschland sind.

Slots sind jedoch nicht der einzige Faktor für das Wachstum der Online Casinos. Online-Poker ist zwar relativ klein, hat sich aber im Laufe des letzten Jahres auf 8 Millionen Euro verdoppelt.



Sportwetten nehmen ab

Ein interessanter Kontrast zum steigenden Erfolg des deutschen Online-Casino-Sektors ist der Rückgang des Sportwettenmarktes. Die Sportwetten haben sich fast halbiert (minus 47,8%), während die Casino-Wetten zugenommen haben - ein Einbruch, der unerklärlich erscheint, wenn man nur die reinen Statistiken betrachtet. Es gibt jedoch einige ungewöhnliche Umstände zu berücksichtigen. Ein falscher Glaube von Senator Ulrich Mäurer, dass alle Sportwetten Geldwäsche betreiben würden, führte dazu, dass sie monatelang geschlossen wurden, bevor die Wahrheit ans Licht kam und sie ihre Geschäfte wieder aufnehmen konnten. Die Fußballweltmeisterschaft (die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels in Katar stattfindet) könnte das Interesse beflügeln, da Deutschland in einer Gruppe mit Spanien spielt und trotz einer überraschenden Niederlage gegen Japan weiterkommen könnte. Allerdings sind viele deutsche Fans verärgert darüber, dass die Bundesliga unterbrochen wurde, um dem Wintertermin dieser Weltmeisterschaft Rechnung zu tragen.



Die Rolle des Glücksspiel-Staatsvertrags (ISTG 2021)



Im Jahr 2021 wurde der deutsche iGaming-Markt insgesamt auf 2,8 Milliarden Euro geschätzt, und Prognosen zufolge könnte er im Jahr 2024 3,3 Milliarden Euro erreichen. Sowohl Bundes- als auch Landesregelungen beeinflussen den Markt in Deutschland. Eine wichtige Veränderung, die am 1. Juli 2021 eintrat, war die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags (ISTG 2021). Dies machte die Dinge für neue Betreiber einfacher, die auf Bundesebene Slots oder Poker anbieten konnten, wodurch der Online Casino Sektor mit den Sportwetten gleichgestellt wurde. Der Vertrag verlangt von diesen Betreibern auch eine deutsche Sprachversion, was die Dinge für die Spieler einfacher macht. Darüber hinaus sind die Einsätze für Slots auf 1 € pro Runde begrenzt und Autoplay ist nicht erlaubt. Der Mindesteinsatz ist sogar noch strenger als ein Schritt, den die britische Regierung vor einigen Jahren unternommen hat, als sie die Einsätze für Fixed Odds Betting Terminals (FOBT) von einem Maximum von £100 auf nur £2 senkte, um das Risiko für die Spieler zu verringern.

Der neue Staatsvertrag bringt zwar einige Einschränkungen mit sich (u.a. ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 € für alle Casinos), hat aber dennoch dazu beigetragen, die Reichweite des deutschen Marktes zu vergrößern.

Seit der Einführung des Staatsvertrags ist es noch zu früh, um die volle Wirkung der Gesetzgebung zu spüren, aber im Großen und Ganzen sollte sie sich als positiv für die Online Casino Branche erweisen. Die zunehmende Nutzung von Slots spricht sicherlich für die neuen Regelungen, auch wenn die Aussetzung der Sportwetten darauf hindeutet, dass viele deutsche Politiker von der Wettindustrie nicht gerade begeistert sind.



