WEF-Planspiel? Hackerangriff löst in Deutschland Katastrophe aus

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt gab es am 6. Juli eine einschneidende Cyber-Attacke auf mehrere Server. Seitdem herrscht totales Chaos. Die Computeranlage der Gemeinde wurde völlig lahmgelegt. Nicht einmal Sozialleistungen und andere Gelder können noch ausgezahlt werden. Betroffene wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Dies berichtet Berthold Krafft im Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet Krafft: "Manche können nicht einmal mehr ihre Miete bezahlen. Die Wiederherstellung des Systems würde noch mindestens eine Woche dauern, gab man bekannt. Der Landkreis hat rund 157.000 Einwohner, die jetzt zusätzlich zu den Corona-Maßnahmen auch noch die Cyber-Krise am Hals haben. Brisant: Der Angriff fand im Vorfeld der „Cyber Polygon“, dem großen WEF-Planspiel zur Lahmlegung des Internets, statt.

Die zuständigen Behörden wie z.B. das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gaben an, in der Angelegenheit zu ermitteln. Auf den Servern wurden verschiedene Dateien verschlüsselt. Daher wird von offizieller Seite vermutet, dass sich noch Erpresser melden werden, die für die Entschlüsselung der Daten Lösegeld fordern. So soll dies schon einmal bei einer Pipeline in den USA passiert sein. Blöderweise konnten Cyber-Täter dieses neuen Typs noch nie ausgeforscht werden. Sie verstecken sich in den Weiten des Internets und können jederzeit ohne Vorwarnung zuschlagen.

Es musste der Notstand ausgerufen werden

Die Kommune wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als den Katastrophenfall auszurufen. Das ist das erste Mal, dass in der Bundesrepublik Deutschland wegen einer Cyber-Attacke der Notstand verkündet wurde und wahrscheinlich war das auch nicht das letzte Mal. Auch der „Städte- und Gemeindebund“ warnt vor Cyberangriffen auf Kommunen. Diese seien mittlerweile ein „permanentes Risiko“ und würden immer wieder vorkommen, verkündete Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Es handle sich dabei um ein weltweites Phänomen.

Die skrupellosen Kriminellen greifen gezielt lebensnotwendige Infrastruktur an. Erst kürzlich wurde beispielsweise das IT-System der „Salzburg Milch“ lahmgelegt. Die Firma musste eine Woche lang auf Notbetrieb umstellen, wie Wochenblick berichtete.

Neue Form von Kriminalität oder globales Planspiel?

Handelt es sich bei diesen Vorfällen um eine zufällige Häufung einer neuen Form von Kriminalität und Vandalismus oder steckt doch etwas anderes dahinter? Auffälligerweise fand nämlich erst am 9. Juli das WEF-Planspiel „Cyber Polygon 2021“ statt (Wochenblick berichtete). Könnte es hier einen Zusammenhang geben? Ähnlich wie beim „Event 201“ handelt es sich dabei um eine internationale Katastrophensimulation. Damals ging es um eine Pandemie-Simulation, diesmal um weltweite Attacken auf Computersysteme!

Wie von Klaus Schwab (WEF) angekündigt