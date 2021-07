Schweizer „reformieren“ die französische Sprache

Die französischsprachige Schweiz will die französische Sprache den Fähigkeiten ihrer Schüler und Neuankömmlinge anpassen, vor allem aber die französische Sprache den Anforderungen der politischen Korrektheit unterwerfen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in der Zeitung "Causeur".

Weiter berichtet das Magazin: "Die Schweizer haben sich vorgenommen, „die französische Sprache zu rektifizieren“. Die Initiative wurde von der Interkantonalen Konferenz für das öffentliche Bildungswesen (CIIP) der Westschweiz ergriffen und wird ab 2023 in französischsprachigen Schulen in Kraft treten.

Eine ärgerliche Entscheidung

„Rektifizieren“ bedeutet nach der Definition des Dictionnaire de la langue française von É. Littré, „gerade machen“, „begradigen“, „korrigieren“. Was ist also falsch an Französisch, dass es einer solchen Behandlung unterzogen werden müsste? Ist es fehlerhaft? Ist das falsch? Das Verb, das die Schweizer gewählt haben, um ihren sprachlichen Kreuzzug zu definieren, ist, gelinde gesagt, seltsam; manche mögen es sogar beleidigend finden.

Neo-Französisch im Schweizer Stil ist vor allem ein Bekenntnis zur politischen Korrektheit

Was wollen die Schweizer? Wie fast alle anderen wollen sie ihren Schülern das Leben so leicht wie möglich machen – wobei sie sich das unglückliche Beispiel der Pädagogen ausländischer Bildungssysteme zu eigen machen und deren Ehrgeiz übernehmen, Generationen von Ungebildeten, ja Analphabeten zu produzieren. Anstrengung muss aus der Schule verbannt und das Lernen auf ein striktes Minimum reduziert werden, das wiederum von Jahr zu Jahr schrumpft

Eine Sprache zu vereinfachen bedeutet zunächst, sie zu verarmen, dann zu verdummen und schließlich das Denken derer auszutrocknen, die sie benutzen. Dies ist sicherlich ein Ziel, aber es ist kriminell. Sprache ist keine Peinlichkeit, die man aufhellen muss, um sie erträglich zu machen. Es an den Grad der Faulheit derjenigen anzupassen, die es lernen, ist die absurdeste Idee überhaupt. Sollen wir die Methode zur Berechnung der Festigkeit von Gebäuden oder Brücken vereinfachen, damit diese den Studenten zu Gefallen ist? Eine Sprache muss erobert werden; man muss sie lange belagern, um schließlich das Recht zu haben, ihre Mauern zu durchdringen und den Sieg zu genießen. Den Schülern die sorgfältig abgerundeten Ruinen der Zitadelle anzubieten, bedeutet, ihnen die schädliche Illusion zu geben, dass alles einfach ist und alles möglich ist.

Etymologie, die im Kopf weh tut, lebe wohl!

Die CIIP hat verordnet, dass bestimmte Vereinbarungsregeln geändert werden, dass Akzente und Bindestriche entfernt werden, dass die Schreibweise einer bestimmten Anzahl von Wörtern vereinfacht wird, weil „sie kaum noch erklärbar ist“. Die Etymologie liegt also jenseits des Verständnisses und der Assimilationsfähigkeit der Studenten.

Die „Reform“ macht jedoch nicht bei diesen Absurditäten halt. Wir verstehen aus dem CIIP-Text, dass die Schweiz zum Schimmer der Neuen Welt hindrängt. Der Schweizer Neo-Franzose ist vor allem ein Bekenntnis zur politischen Korrektheit. Nach der „Richtigstellung“, so wird uns gesagt, wird die Sprache inklusiver und weniger geschlechtsspezifisch sein. Sie sollte auch die Gleichberechtigung fördern – eine absurde Idee, denn es ist schwer vorstellbar, wie die Gleichberechtigung gefördert werden könnte und wie eine verstümmelte Sprache diese Rolle spielen könnte. Neutrale oder kollektive Formulierungen werden dringend empfohlen, um die Verwendung von Geschlechtern und insbesondere des Maskulinums zu vermeiden. „Die Lehrkräfte unserer Schulen sind aufgefordert, auf Formulierungen zu achten, die Gleichheit, Vielfalt und Zugänglichkeit von Texten für alle Schüler respektieren. “

Wenn das Wort „Vielfalt“ auftaucht, wissen wir, dass es ein Wunsch ist, nach unten zu nivellieren. Neuankömmlingen soll die Mühe erspart werden, eine Sprache zu lernen, für die sie keine Verwendung haben – wenn sie sie nicht sogar hassen – und die sie zumeist nur rudimentär und sporadisch verwenden werden. Vor allem aber – und das ist das Erstaunliche aus der scheinbar konservativen Schweiz – ist es notwendig, sich den Maßstäben des Gegendenkens, das die Welt heimsucht, anzupassen. Wird es bald eine Säuberung von Bibliotheken und die Entfernung von Statuen geben? Warum nicht? Man kann nie verhindern, dass ein Haus auseinanderfällt."

Quelle: Unser Mitteleuropa