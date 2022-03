TÜV SÜD-Faktencheck für den Kauf von Staubsaugern

Der kabelgebundene Bodensauger war lange der Standard in Deutschland. In den letzten Jahren hat sich jedoch viel getan: Nasssauger erobern die Privathaushalte, Akkusauger werden nicht mehr überwiegend als Zweitgeräte angeschafft und Allergiker können aufgrund besserer Filter aufatmen. Verbraucher achten zudem verstärkt auf Stromverbrauch und Umweltfreundlichkeit der Geräte. Wann sich eine Neuanschaffung lohnt und was Käufer dabei berücksichtigen sollten, erklärt TÜV SÜD-Produktexperte Markus Nohe.

Faktencheck: Welche Informationen sind noch aktuell, welche überholt? Markus Nohe überprüft im Rahmen seiner Produkttests nicht nur die Angaben der Hersteller, sondern vergleicht seine Ergebnisse auch mit dem Wissensstand der Verbraucher: "Insgesamt werden die Geräte nicht nur immer leistungsfähiger, sondern auch umweltschonender, benutzerfreundlicher und vielseitiger in der Anwendung. Das hat sich jedoch noch nicht bei allen Interessenten herumgesprochen." Daher hat der Produktexperte die wichtigsten Vorurteile in einer kurzen Übersicht zusammengestellt: Produkttests für den Verbraucherschutz Der Gesetzgeber schreibt auch bei Staubsaugern zahlreiche Sicherheits- und Umweltstandards vor. So ist zum Beispiel festgelegt, dass der Wert des ausgeblasenen Staubs in der Abluft höchstens 1,00 % betragen darf. Die Saugleistung ist übrigens seit dem Jahr 2017 auf 900 Watt limitiert. Aufgrund der technischen Verbesserungen der letzten Jahre sind die modernen Geräte jedoch Oldtimern mit scheinbar höherer Leistung durchaus überlegen. Auch die Lautstärke ist begrenzt: Staubsauger dürfen höchstens 80 Dezibel erreichen - wobei TÜV SÜD zum Schutz des Bedieners und der anderen Hausbewohner einen Wert von unter 75 Dezibel empfiehlt. Markus Nohe zur Rolle von TÜV SÜD: "Die Experten in unserem Testlabor checken nicht nur die elektrische und mechanische Sicherheit der Staubsauger, sondern untersuchen auch, wie sich mögliche Anwenderfehler auswirken könnten. Daher unser dringender Rat an alle Käufer: Achten Sie darauf, dass das Modell das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) und das Oktagon von TÜV SÜD trägt. Dann können Sie sich darauf verlassen, dass die Angaben des Herstellers tatsächlich korrekt sind und das Gerät im Hinblick auf aktuelle Qualitäts- und Sicherheitsstandards objektiv überprüft worden ist." Quelle: TÜV SÜD AG (ots)