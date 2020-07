Legal zur Bewusstseinserweiterung: So ist es möglich

Das menschliche Gehirn ist faszinierend. Während Sie sich gerade auf diesen Artikel konzentrieren, organisiert Ihr Gehirn alle lebenswichtigen Funktionen. Von der Atmung über das Pumpen des Blutes bis hin zur Versorgung der Organe mit Nährstoffen. Zudem steuert das Gehirn die Augenbewegung, fasst die gelesenen Sätze auf und verarbeitet diese. Unfassbar, dass der Mensch nur einen Bruchteil seines Gehirns nutzt.

Was wäre möglich, wenn wir weitere Gehirnareale einsetzen könnten? Das Bewusstsein zu verändern, ist der Wunsch vieler Menschen. Seit Jahrtausenden experimentiert die Menschheit daher mit Pflanzen. Pilzen, Flechten und Tierarten. Doch die meisten bewusstseinserweiternden Substanzen sind nach heutiger Rechtsprechung illegal. Wenn auch Sie sich eine Bewusstseinserweiterung wünschen, jedoch nicht auf illegalen Wegen wandern möchten, sollten Sie die folgenden Pflanzen kennen.

Was bedeuten Bewusstsein und Bewusstseinserweiterung?

Bevor Sie sich nun aufmachen, um genannte Produkte zu erwerben, sollte der Begriff der Bewusstseinserweiterung geklärt werden. Unter dem Bewusstsein versteht sich die Gesamtheit aller Eindrücke, die Sie wahrnehmen. Hierbei kombinieren sich Geschmack, Gehör, der Riechsinn sowie das Fühlen aber auch das Sehen. Alle Einflüsse und die damit verbundenen Gedanken werden als Bewusstsein beschrieben. Was Sie gerade fühlen, ob auf körperlicher oder emotionaler Ebene, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen und auch, wie Sie sich in einem dreidimensionalen Raum zurechtfinden - das beschreibt das Bewusstsein.

Viele Eindrücke, die wir im Alltag sammeln, gehen jedoch in das Unterbewusstsein über. Vor allem negative Gedanken, Angst sowie Sorgen übergibt unser Bewusstsein an das Unterbewusstsein. Dies stellt das Überleben sicher. Da der Mensch jedoch nicht mehr in einer Umgebung lebt, in der er stets auf der Hut vor Fressfeinden sein muss, kann das Aufstauen negativer Emotionen im Unterbewusstsein zahlreiche Nachteile mit sich bringen. Ein glückliches Leben zu führen, erfolgreich zu sein oder sich gesund zu fühlen, kann durch zu viele negative Emotionen verwehrt bleiben.

Kommen diese Emotionen durch besondere Pflanzen und Mittel aus dem Unterbewusstsein in das Bewusstsein, können sie verarbeitet und abgeschlossen werden.



Pflanzliche Helfer zur Überwindung von Unruhe sowie negativen Emotionen

Eine Pflanze, die im Andenraum seit mehreren Jahrtausenden Anwendung findet, ist der San Pedro Kaktus. Durch die Einnahme erleben viele Nutzerinnen und Nutzer eine außerkörperliche Erfahrung. Schon bei schamanischen Sitzungen versuchten die Menschen eine Verbindung zu diversen Gottheiten aufzubauen.

Ebenso verändernd kann die Einnahme von Yopo sein. Hierbei handelt es sich um einen Baum, dessen Samen gesammelt, getrocknet und zu einem Pulver verarbeitet werden. Dieses Pulver wird nasal eingenommen. Anschließend kommt es meist zu Visionen sowie der Veränderung der Sichtweise auf aktuelle Lebenssituation, das eigenen Dasein sowie der Welt. Viele Menschen berichten von einer komplett veränderten Blickweise auf die Welt. Diese Wandlung ist anhaltend.

Möchten Sie sich etwas aus dem Stress des Alltags zurückziehen? Dann können Sie unter www.lucys-store.com Produkte mit CBD-Öl erwerben. CBD-Öl wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Anders als Cannabis enthält dieses Öl jedoch kein THC. Daher ist die Einnahme sowie der Erwerb von CBD-Öl vollkommen legal. Mit der Einnahme geht eine starke Entspannung einher. Diese nutzen die Anwender, um sich vom Stress des Alltages zu lösen und Probleme in neuem Blickwinkel betrachten zu können. Zudem hat das Öl eine angststillende Wirkung. Nach der Einnahme sinkt die Ausschüttung des Angsthormons, wodurch Sie in einen entspannteren Zustand verfallen. Besonders hilfreich ist das Öl bei der Bewältigung von posttraumatischen Belastungsstörungen.

