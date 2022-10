Der Strand, an dem massenweise gruselige Puppen angespült werden

Weiter dazu wie folgt: "Viele Puppen, die dort Monat für Monat zu Dutzenden an den Strand gespült werden, hat das Meer oft grauenhaft entstellt. Statt Plastik-Pupillen haften in den Augen Seepocken, in den Haaren kleben Algen, Beine und Arme fehlen mitunter teilweise oder ganz. Der ca. 60 Kilometer lange Strandabschnitt, an dem die Puppen angespült werden, liegt im Südosten von Texas zwischen Padre Island und Matagorda. Zweimal pro Woche suchen Forscher das Gebiet, das zum Mission-Aransas-Reservat gehört, nach gefährdeten Meeresschildkröten, Meeressäugern und Vogelarten ab. Dabei stoßen sie auch auf allen möglichen Müll, darunter eben auch auf massenweise Puppen. Golfküste von Texas vom Müllproblem besonders betroffen „Strände an der Küste von Texas bekommen zehnmal so viel Müll ab wie jeder andere Strand im Golf von Mexiko", sagte Jace Tunnell, Direktor des Mission-Aransas-Reservats, dem „Fort Worth Star-Telegram" laut „Merkur". Dies sei das Ergebnis einer zweijährigen Studie vom UT Marine Science Institute. Verantwortlich dafür sei eine sogenannte „Schleifenströmung", die sich von der Halbinsel Yucatán bis nach Florida erstrecke. Diese Strömung erzeuge Wirbel, die Müll und andere Abfälle Richtung Texas spüle." Quelle: anti-matix.com - Lizenz CC BY-NC-ND