Die höchsten Spielautomaten-Gewinne aller Zeiten

Spielautomaten erfreuen sich großer Beliebtheit und sind extrem einfach zu spielen. An einem Spielautomaten können Sie gewinnen, indem Sie die Walzen drehen lassen. Menschen können damit tatsächlich viel Geld gewinnen. Sie können Sie am Ende sogar zum Millionär machen! Es hängt alles von Ihrem Glück ab. Darüber hinaus gibt es viele Casinos, die auch die Preisgelder erhöht haben. Werfen wir heute einen Blick auf ein paar der höchsten Spielautomaten-Gewinne aller Zeiten!

Eine Frau aus Las Vegas



Eine Frau ging ins Casino des Aria Resorts. Dieser befindet sich in Las Vegas. Sie wollte eigentlich nur ins Casino zu einer Party. Es war nämlich der Geburtstag ihrer Nichte und diese wollte ihren großen Tag feiern. Es war zunächst ein ganz normaler Tag für die Frau, sie konnte nicht ahnen, dass dieser Tag ihr Leben komplett ändern würde! Die Frau warf nämlich beiläufig 6 Dollar in einen Spielautomaten ein, bevor sie sich nach der Party auf den Weg nach Hause machte. Nachdem sie den Betrag im Spielautomaten herabgesetzt hatten, gewann die Frau am Ende tatsächlich 12,8 Millionen Dollar. Es kam für sie völlig unerwartet!



Soldat auf Mega Moolah



Hier haben wir einen weiteren erstaunlichen Sieg aller Zeiten. Mega Moolah ist ein Slot von Micro Gaming. Ein Soldat namens Jon Heywood setzte hier einfach 25 Pence. Es scheint ziemlich wenig, da der Soldat nicht erwartete, dass er gewinnen würde. Doch diese 25 Pence machten ihn am Ende zum Millionär! Was passierte, war, dass der Soldat 13,2 Millionen Pfund aus diesem erstaunlichen Spielautomaten gewann. Heywood gilt damit als Guinness-Weltrekordhalter für den größten Spielautomaten-Gewinn im Online-Casino. Denn natürlich kann man auch in Online-Casinos wie Slotclub oder einer anderen Plattform mit Spielautomaten-Spielen zum Millionär werden. Jon Heywood erzählte später, dass er einen Teil des Geldes für die medizinische Behandlung seines Vaters ausgegeben hat. Wer hätte gedacht, dass sein Leben eine Wendung nehmen und ihm den Betrag geben würde, der seinem Vater helfen würde!



Veteran, der zum Millionär wurde



Diese Geschichte wird Sie überraschen, denn sie handelt von dem 92-jährigen Veteranen Elmer Sherwin. Was diese Geschichte außerdem so unglaublich macht, ist, dass er sogar zweimal den Jackpot gewann. Das ist so selten! Beim ersten Mal gewann er 4,6 Millionen Dollar an Megabucks-Spielautomaten. Damals war er bereits etwa 80 Jahre alt. Der Veteran des 1. Weltkriegs war schon seit langem dem Glücksspiel verfallen. Er ging weiterhin regelmäßig ins Casino, obwohl er bereits den 4,6-Millionen-Dollar-Jackpot gewonnen hatte. Zwölf 12 Jahre später gelang ihm eine noch größere Überraschung: Er gewann den Jackpot mit 21 Millionen Dollar! Er hatte so viel Geld, dass er es gar nicht alleine ausgeben konnte. Deshalb spendete er einen großen Anteil des Geldes, um den Opfern des Hurrikans Katrina zu helfen.



Kellnerin gewinnt einen Jackpot

Eine Cocktail-Kellnerin, Cynthia Jay Brenna, ging nach einem langen Arbeitstag in ein Casino. Sie beschloss, am Spielautomaten zu spielen. Nach etwa einer Stunde gewann sie tatsächlich 34,9 Millionen Dollar! Es war ihr Glückstag und sie war überglücklich. Allerdings wurde sie nach nur 6 Wochen ihres Gewinns durch einen Autounfall gelähmt.



Am Ende zählt das Glück

Das waren die höchsten Spielautomaten-Gewinne aller Zeiten. Alle Gewinner hatten nicht erwartet, den Jackpot zu gewinnen und Millionär zu werden. Man weiß nie, wann man gewinnt, denn es gehört jede Menge Glück dazu!

