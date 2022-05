E-Shisha und E-Zigarette: Wo liegt der Unterschied?

In vergangenen Epochen gehörte das Rauchen zum guten Ton und Rauchersalons sind ein Zeugnis dieser Ära. Diese Zeiten sind zwar längst vorbei, jedoch hat es der Tabak geschafft, in der Mitte der heutigen Gesellschaft anzukommen. Was früher die Rauchersalons waren, sind heute Shisha-Bars, die zugleich den Weg für die E-Zigarette ebneten. Doch worin unterscheiden sich die E-Shisha und die E-Zigarette voneinander? Der Beitrag beschäftigt sich mit der Thematik und klärt auf.

Das neue Statussymbol

Auf den ersten Blick ist kein Unterschied zwischen einer E-Shisha und einer E-Zigarette erkennbar. Mit beiden Gerätschaften ist es möglich, Aromen zu verdampfen. Beide Formen haben das Rauchen auf eine neue Ebene geführt. Weg vom schlechten Image und hin zum Trendobjekt. Betrachter müssen ganz genau hinschauen, um einen Unterschied zu finden. Die Herkunft der Shishas sollte zuerst unter die Lupe genommen werden. Die Ursprungsversion der heutigen E-Shishas stammt aus dem arabischen Raum. Dort ist die Wasserpfeife ein Alltagsgegenstand. Im Laufe der Zeit hat sich die Shisha auch in Europa etabliert.

Ihr Stil ist unvergleichlich und erinnert an tausend und eine Nacht. Bei der Shisha wird der Rauch mit der Hilfe eines Schlauches inhaliert. Der immense Rauch und das fruchtige Aroma sprechen viele Nutzer an. Bei der E-Zigarette hingegen wird für den gleichen Effekt der Verdampfer aktiviert. Nachdem sich auf dem Markt die E-Zigarette durchgesetzt hat, ließ die E-Shisha nicht lang auf sich warten. Die Hersteller haben nachgezogen, damit die Shisha der neuen Form des Rauchens in nichts nachsteht.



Kleine Unterschiede - Große Wirkung

In erster Linie erscheinen die Unterschiede zwischen einer E-Shisha und einer E-Zigarette minimal. Allerdings sind diese kleinen Unterschiede ausschlaggebend. Eines dieser Merkmale ist die Aktivierung. Während bei der E-Zigarette vor dem Einatmen jedes Mal der Startknopf gedrückt werden muss, ist bei der E-Shisha nur der Schlauch in den Mund zu nehmen. Sobald nicht mehr am Schlauch gezogen wird, ist der Prozess beendet.

Im Design finden sich die markantesten Differenzierungen. E-Zigaretten gibt es in Schwarz oder kunterbunt. Oft zieren außergewöhnliche Motive den elektrischen Glimmstängel. Sie sind klein und kompakt. E-Zigaretten eignen sich daher für den mobilen Gebrauch und sind der ideale Alltagsbegleiter. Die handelsüblichen E-Shishas eignen hingegen sich für den Genuss daheim. Sie benötigen einen festen Unterstand, da sie mit einer Brennpaste betrieben werden.

Nicht so bei der E-Shisha von Elf Bar. Sie hat nicht die konventionellen Maße, sondern ist klein und handlich. Nutzer können sich auf eine einfache Bedienung sowie einen intensiven Geschmack freuen. E-Shisha-Liebhaber finden zum Beispiel im Elf Bar Shop alles, was das Herz begehrt. Angefangen bei den Liquids in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bis hin zum passenden Zubehör. Die Elf Bar E-Shisha hat die Branche revolutioniert und ist in der Lage, mit der E-Zigarette mitzuhalten.

Den Konventionen voraus

Die mobile Form der E-Shisha räumt die konventionellen Merkmale aus dem Weg. Zuvor waren E-Shishas nur als Einwegprodukte erhältlich, was viele Nutzer zur E-Zigarette greifen ließ. Zudem musste auf Nikotin im Shisha-Liquid verzichtet werden. Durch die Neuentwicklung der E-Shisha sind diese Zeiten vorbei und die Liste der Unterschiede schrumpft um ein weiteres Merkmal. Selbstverständlich gibt es nach wie vor die klassische Einwegvariante. Nachhaltiger ist aber die neue E-Shisha mit Akku zum Aufladen und Wiederbefüllen. Die Unterschiede zur E-Shisha und E-Zigarette fallen nicht groß ins Gewicht und letztendlich hängt es vom Konsumenten ab, auf welches Modell die Wahl fällt.



