Inhumane Experimente an Föten, die eine Abtreibung überleben

Hinter der Abtreibungslobby stehen nicht die viel gepriesenen Frauenrechte, sondern in Wirklichkeit harte wirtschaftliche Interessen. Die im Folgenden beschriebenen unmenschlichen Experimente bestätigen dies. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Radio Szent Korona".

Weiter berichtet das Magazin: "Unmenschliche Experimente

Die Pro-Life-Gruppe protestiert seit langem gegen die UCSF und universitätsnahe Einrichtungen wegen ihrer grausamen Experimente mit fötalem Gewebe und Körperteilen. Pro-Life San Francisco lehnt sowohl „Tests“ mit humanisierten Mäusen als auch inhumane Zweittrimesterabtreibungen ab. UCSF erhält Millionen von Steuergeldern, um diese Experimente durchzuführen, die kaum als ethisch, wissenschaftlich oder gar legal bezeichnet werden können.

Pro-Life-Aktivisten haben letzte Woche bekannt gegeben, dass sie zwei Dokumente erhalten haben, die zeigen, dass die UCSF Forschung an lebensfähigen menschlichen Föten betreibt. Pro-Life San Francisco hat UCSF und seine Partnerinstitutionen beschuldigt, „unsensible Abtreibungsbeschaffungsoperationen“ durchzuführen, nachdem sie von den Dokumenten erfahren hatten, berichtete Live Action.

Töten lebensfähiger Föten

Fötale Körperteile für die Experimente werden von abgetriebenen Babys in zwei Women’s Options Centers an der UCSF „beschafft“.

Studien belegen, dass die in diesen Einrichtungen angewandten Techniken des induktiven Schwangerschaftsabbruchs in bis zu 50 Prozent der Fälle zu Lebendgeburten führen. So dürfen lebensfähige Föten getötet werden, um „frische Organe zu ernten“.

Beschaffung von Protokollen und Verfahren

Pro-Life San Francisco hat Dokumente – unter dem California Public Records Act – angefordert, die sich auf Protokolle und Verfahren beziehen, die an der UCSF verwendet werden, um „die Lebensfähigkeit eines Neugeborenen nach Abtreibungsverfahren zu bestimmen, die zu einer Geburt führen, einschließlich (…) Fälle, in denen der Fötus lebend geboren wird, nachdem der Eingriff durchgeführt wurde“. Zum anderen wollte er Informationen über die medizinische Versorgung von Neugeborenen, die im Women’s Options Center geboren wurden. Drittens forderte er Zugang zu den Beschaffungsprotokollen für menschliches fötales Gewebe.

Es gibt kein Szenario zur Rettung von Abtreibungsüberlebenden, also werden sie dem Tod überlassen

Die UCSF-Anwälte argumentierten, dass für die ersten beiden Anfragen keine Dokumente verfügbar seien, weil sie „kein Protokoll zur Bestimmung der Lebensfähigkeit von Abtreibungsüberlebenden und deren Versorgung haben“. Es ist erstaunlich, dass sie kein Protokoll für Lebendgeburten haben, trotz der bekannten Tatsache ihrer Häufigkeit. Laut Live Action: „Dies ist ein stillschweigendes Eingeständnis der Möglichkeit, dass Überlebende von Abtreibungen einfach dem Tod überlassen werden, ohne auch nur eine grundlegende humane Versorgung, um ihr Leiden zu verringern“.

Die Frage der Durchführbarkeit

Das Fehlen eines Protokolls zur Bestimmung der Lebensfähigkeit ist nicht überraschend. Es hat sich gezeigt, dass Lebensfähigkeit ein im Wesentlichen bedeutungsloses Konzept ist, da Wissenschaft und Technologie immer weiter voranschreiten und es Kindern ermöglichen, außerhalb des Mutterleibs in immer jüngeren Jahren zu überleben. Die Lebensfähigkeit kann daher von Individuum zu Individuum und von Schwangerschaft zu Schwangerschaft variieren.

Erhaltene Dokumente enthüllen beunruhigende Details

Die Universität war daher gezwungen, der dritten Aufforderung nachzukommen und die Protokolle der fötalen Gewebebeschaffung auszuhändigen. Die erhaltenen Dokumente enthüllten beunruhigende Details über die Grausamkeiten, die in staatlich finanzierten, öffentlich geförderten Einrichtungen stattfinden, und die eklatant gefühllose und unmenschliche Art und Weise, in der sie ausgeführt werden.

Experimente finden fast ausschließlich an Genitalien statt

Besonders bemerkenswert ist, wie oft Fortpflanzungsorgane in diesen Listen auftauchen. In 42 der 43 Protokolle wurde die Entnahme von Genitalien und/oder Keimdrüsen dokumentiert.

Die erhaltenen Gewebeentnahmeprotokolle halten tatsächlich Namen, Dienstantritt und Dienstende der „Gewebesammler“ sowie die tatsächlich entnommenen Körperteile fest. Die Dokumente enthalten fetale Körperteile wie die untere Körperhälfte, das Becken mit Genitalien, Hoden, Blase, Penis, Klitoris oder auch die Gebärmutter.

Aus den Daten geht hervor, dass die Organisation, die fötales Gewebe erntet, keine längeren Zeiträume ausgelassen hat, während andere Unternehmen während der strengen COVID-19-Schließungen in Kalifornien komplett geschlossen wurden.

Unethisch und schändlich

Die Anzeichen sind, dass hier etwas völlig inakzeptables, unethisches und ungnädiges stattgefunden hat. Wie kann jemand solche Gräueltaten begehen, und das auf Kosten der öffentlichen Hand? Haben diese Leute nie einen Moment innegehalten, um die Schwere und die Konsequenzen ihres Handelns zu bedenken?

Die Tatsache, dass sie ihre Arbeit auf die „übliche“ Weise angehen, mit der Banalität des Alltäglichen, erlaubt es ihnen, diese unergründlichen Verbrechen mit Leichtigkeit zu tun. Wie könnte man sonst lebensfähige Föten ermorden und zerstückeln? Gott sei ihnen gnädig, weil es kein anderer kann!"

Quelle: Unser Mitteleuropa