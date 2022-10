8 gefährliche Anzeichen von bösen Geistern in Ihrem Haus

Die meisten modernen Menschen glauben lieber nicht an Mystik, aber die veränderte Atmosphäre im Haus, die Angst und Ablehnung verursacht, das seltsame Verhalten von Haustieren und kleinen Kindern – all diese gefährlichen Anzeichen deuten laut Spiritisten darauf hin, dass böse Geister in Ihren vier Wänden wohnen könnten. Im Gegensatz zu einem guten Geist, der hilft, den Komfort in einem Haus aufrechtzuerhalten, ziehen böse Geister Unglück zu den Eigentümern der Wohnung und ernähren sich von den negativen Emotionen und Ängsten der Menschen. Die Rede ist von den ersten Hinweisen darauf, dass sich ein böser Geist in Ihrer Wohnung eingenistet hat. Denken Sie daran, dass es sich lohnt, so schnell wie möglich darauf zu reagieren, um gefährliche Veränderungen im Leben zu verhindern. Mehr dazu in einem Artikel von "anti-matrix.com".

Weiter wie folgt: " 1. Das Auftreten eines Geruchs in der Wohnung Esoteriker, Magier und Zauberer glauben, dass böse Geister immer einen ekelhaften Geruch mit sich bringen. Manche sagen, dass jenseitige Gäste nach Schwefel und faulen Eiern riechen, andere – nach Metall oder Rost. Geister können auch die Düfte ihres Lieblingsparfüms, Tabakrauch oder sogar den Geruch menschlicher Haut annehmen. Wenn Sie zu Hause anfangen, unangenehme Gerüche zu riechen, kann dies der erste gefährliche Hinweis darauf sein, dass böse Geister in Ihrem Haus Einzug gehalten haben. 2. Abstoßende Atmosphäre Der zweite Faktor, der auf eine unangenehme Nachbarschaft mit einer jenseitigen Kreatur oder bösen Geistern hindeuten kann, ist eine plötzliche Veränderung der Atmosphäre im Haus. Wenn Sie sich zuvor gemütlich und bequem gefühlt haben, haben sich die Empfindungen jetzt dramatisch zu abstoßend verändert. Es ist, als würde dich etwas aus der Wohnung treiben, du möchtest nicht im Haus sein und es ist beängstigend, allein im Dunkeln zu sein. 3. Seltsame Geräusche Der Hauptbeweis dafür, dass sich ein böser Geist, Poltergeist oder ein anderer Geist bei Ihnen niedergelassen hat, sind unverständliche Geräusche. Natürlich leben einige von uns in Mehrfamilienhäusern und hören ständig unsere Nachbarn. Treten aber vor allem nachts Klopfen, Grollen, Stimmen oder andere unerklärliche Geräusche auf, dann können dies auch Hinweise auf die Anwesenheit von Kreaturen aus der anderen Welt sein. Flüstern, Stimmen oder das Schlurfen unsichtbarer Füße sind gängige Beispiele für böse Geister, die in einem Haus leben. 4. Seltsame Träume Seltsame Träume werden auch zu einem weiteren gefährlichen Hinweis auf einen Nachbarn aus der Unterwelt oder eine andere Realität, die bei Ihnen einzieht. Es können ständige Albträume oder Träume sein, in denen Silhouetten von Fremden oder bereits Toten zu dir kommen. 5. Kältegefühl Die Leute sprechen normalerweise von „Grabkälte“, wenn sie die Anwesenheit eines Geistes oder einer anderen Kreatur aus der anderen Welt in der Nähe meinen. Es lohnt sich nachzudenken und genauer hinzuschauen, wenn Sie unabhängig von der Jahreszeit in der Wohnung ständig zu frieren begonnen haben. Manchmal spüren Sie sogar ungewohnte Kaltlufthauche bei geschlossenen Fenstern oder einen unerwarteten Luftzug – das deutet auf die Bewegung ungebetener Gäste in Ihrer Nähe hin. 6. Verlust oder Bewegung von Sachen Scherzkekse können manchmal die Sachen des Eigentümers der Wohnung verstecken, aber sie bringen sie immer an ihren Platz zurück, wenn Sie danach fragen. Allerdings verhält sich der böse Geist nicht so höflich. Wenn in deiner dunklen Tageszeit ständig etwas verschwindet oder Gegenstände sich von selbst bewegen und sogar verschwinden, ist das ein Hinweis auf einen gefährlichen „Mitbewohner“. 7. Verwelkende Zimmerpflanzen Und nun zu einer wirklich ernsten Anspielung auf ungebetene und unfreundliche Nachbarn aus der anderen Welt in Ihrem Haus. Setzen sich diese plötzlich in einer Wohnung fest, beginnen die Pflanzen in der Wohnung zu verwelken. Grüne Freunde werden nicht die ersten sein, die mit negativer Energie fertig werden und sterben. Wenn Sie die Blumen sorgfältig pflegen, aber diese plötzlich vor Ihren Augen zu welken beginnen, ist dies ein schlechtes Zeichen. Es tut sich also was in der Wohnung. 8. Unerklärliches Haustierverhalten Tiere, die den Wesen folgen, beginnen auf die Anwesenheit von bösen Geistern in der Nähe oder Gästen aus einer anderen Welt zu reagieren. Schauen Sie sich das Verhalten von Haustieren im Haus genauer an. Wenn zuvor ruhige Haustiere plötzlich Angst vor jedem Rascheln bekommen, fauchend oder bellend ins Leere stürzen, sich unter Möbeln verstecken und versuchen, sich an anderen Stellen zu verstecken, ist dies ein Hinweis auf Gefahr. Sie reagieren nicht negativ auf Haustiere, aber sie reagieren immer noch auf böse Geister. Es ist also an der Zeit, einen Spezialisten zu rufen und ungebetene Gäste dorthin zu verweisen, wo sie hergekommen sind." Quelle: anti-matix.com - Lizenz CC BY-NC-ND