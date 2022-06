Die Geschichte der staat­li­chen Verfol­gung von Prof. Dr. Stefan Hockertz mag einigen unserer Leser bereits bekannt sein, dennoch möchten wir in diesem Beitrag auf die unge­heu­er­liche Verfol­gung des deut­schen Wissen­schaft­lers und Biologen durch den deut­schen Staat, eingehen. In einer, im Anschluss gezeigten Doku­men­ta­tion, kommt Hockertz persön­lich zu Wort und bezieht zu den „Ereig­nissen“ um seine Person Stellung. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Verfol­gung durch „Deut­schen Staat“ und Flucht aus der Heimat

Stefan W. Hockertz wurde am 18. Mai 1960 in Hannover geboren, er ist deut­scher Wissen­schaftler und Unter­nehmer. 1999 habi­li­tierte er sich an der Univer­sität Hamburg für die Fächer Toxi­ko­logie und Phar­ma­ko­logie. Während seiner „klini­schen“ Tätig­keit war er haupt­säch­lich mit der Forschung rund um Zulas­sungen von Impf­stoffen befasst.

In den Jahren 2003 und 2004 war er Direktor des Insti­tuts für Expe­ri­men­telle und Klini­sche Toxi­ko­logie am Univer­si­täts­kran­ken­haus Eppen­dorf. 2004 machte Hockertz sich beruf­lich selbstständig.

Erschüt­ternd im nach­ste­henden Video-Bericht ist wohl, in welchem Ausmaß man in Deutsch­land selbst Wissen­schaftler, die, auf Grund von Gewis­sens-und Erfah­rungs­gründen, nicht dem staat­lich vorge­ge­benen Narrativ zu folgen bereit sind, mit uner­bitt­li­cher, dikta­to­ri­scher Härte, verfolgt.

Diese Vorge­hens­weise zeigt zwei­fellos Zuge von Staats­terror. Der Professor wurde krimi­na­li­siert, gede­mü­tigt und schluss­end­lich auch von Staats­wegen enteignet.

Das „geheime“ Leben in der Schweiz

Hockertz konnte sich nach den, im Bericht geschil­derten Repres­sa­lien durch den deut­schen Staat, in die Schweiz absetzen, wurde dort kurz­fristig von Freunden aufge­nommen und konnte sich schließ­lich selbst dort nieder­lassen. Sein Aufent­haltsort muss aller­dings weiterhin geheim bleiben.

Hockertz selbst wählt mitt­ler­weile seine Worte mit Bedacht, wie auch bereits zuvor liegt es ihm fern zu pola­ri­sieren oder pole­mi­sieren. Einzig seine, gegen­über dem Paul-Ehrlich-Institut geäu­ßerten Bedenken hinsicht­lich der Covid-19 MRnA- „Impfung“ hatten ihn derart in die Bredouille gebracht, seiner Exis­tenz beraubt und zum „Staats­feind“ auserkoren.





Eine Vorge­hens­weise des deut­schen Staates, die zwei­fels­frei weit jenseits der Begriff­lich­keit des, in einem Rechts­staat Mögli­chen, liegt.

Es drängt sich hier die Frage auf, was kann der Staat dann eigent­lich einem „Otto-Normal­bürger“ im Wider­stand oder auch nur im Zweifel der staat­li­chen Maßnahmen alles antun, wenn man schon mit ausge­wie­senen Experten der Materie, einen derar­tigen „Umgang pflegt“?

Unsere Redak­tion ist jeden­falls der Ansicht, dass dieser Bericht und die darin geschil­derten Vorkomm­nisse, ein mögli­cher Weise nicht uner­heb­li­ches zeit­ge­schicht­li­ches Doku­ment darstellen könnten.

In jedem Falle braucht man „einen guten Magen“ um sich verge­gen­wär­tigen zu können wie weit es mit der deut­schen „Demo­kratie“ gediehen ist. Die Aufar­bei­tung für spätere Genera­tionen könnte sich mindes­tens als so bitter erweisen, wie die an der wir seit nunmehr 77 Jahren im „Gepäck“ umherschleppen."

Quelle: Unser Mitteleuropa