Glücksspiel in Europa – Über die aktuelle Situation und Herausforderungen

Das Glücksspiel übt seit Jahrhunderten eine Faszination aus: Risiko, das schnelle Geld und immer etwas Nervenkitzel. Vor vielen Jahren war es dem Jet-Set vorbehalten in den noblen Spielbanken einzukehren und mit ihresgleichen einen unterhaltsamen Abend zu verbringen. Doch seit der Erfindung der einarmigen Banditen, Spielautomaten und letztlich der Online Casinos, hat jeder erwachsene Mensch die Möglichkeit sein Glück zu versuchen. Wir wollen einen kompakten Überblick geben, um zu verstehen, welche Regularien auf dich zutreffen.

Lizenzen aus Schleswig-Holstein

Wer in Deutschland wohnt und gerne etwas Roulette im Live-Casino, eine Runde Poker oder auf diversen Video-Spielautomaten spielen möchte, braucht zuallererst eine Plattform. Die Aufgabe ist schnell erledigt und man hat sich ein Online Casino nach seinen eigenen Vorlieben herausgesucht. Jetzt ist es allerdings interessant wo dein Wohnsitz ist.

Für Einwohner im Bundesland Schleswig-Holstein gelten andere Regulationen, als in den restlichen Bundesländern Deutschlands. Denn 2001 hat Schleswig-Holstein im Alleingang sich gegen den Glücksspielstaatsvertrages entschieden. Im Januar 2018 wurden alle Lizenzen für viele bekannte Online Casino letztmalig bis zum Dezember 2021 erweitert.

Was danach kommt, ist fraglich. Somit solltest du dich auf ein vertrauenswürdiges Casino mit einer MGA-Lizenz registrieren.

Die maltesische Lizenz

Die MGA (Maltese Gaming Authority) ist ein offizielle maltesische Staatsbehörde die jegliche Anbieter von Sportwetten, Lotterie oder Casino überprüft, reguliert und Lizenzen verteilt. Im Vordergrund stehen der Spielerschutz und die Fairness der Spiele. Somit kannst du Online Casinos, wie vertrauen und dir sicher sein, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

In welchen europäischen Ländern können außerdem Glücksspiel-Lizenzen vergeben werden?

Großbritannien ist seit jeher das Mutterland der Sportwetten. Namen wie Ascot und Cheltenham haben sich langzeitig etabliert. . Der Inselstaat hat sich über die Jahre den Bedingungen und Notwendigkeiten des Marktes angepasst. GB vergibt Lizenzen hat aber sehr hohe Auflagen, was den Jugendschutz anbetrifft.

Italien ist der neue wachsende Markt auf dem europäischen Parkett. Über 60 Millionen Italiener haben sich im letzten Jahr am Glücksspiel versucht. Italien unterhält somit auch eine staatliche Behörde, um den anwachsenden Markt Herr zu werden und macht seit 2017 starke Fortschritte.

Dänemark hat eine strenge, dennoch effektive Art und Weise Lizenzen zu vergeben. Die Anbieter müssen eine solide wirtschaftliche Grundlage und den reibungsfreien Spielverlauf nachweisen. Dann können sie eine Lizenz erwerben. Bisher haben es 28 Online Casinos im skandinavischen Staat etablieren können.

Die Lizenzierung - Casimba Casino

Die Lizenz des 2017 gegründeten Casimba Casino wurde von der MGA ausgestellt und versichert dir maximalen Schutz und Sicherheit. Außerdem wurde dem Glücksspielanbieter eine Lizenz von der britischen und der schwedischen Glücksspielaufsichtsbehörde vergeben.

Fazit zu der Glücksspiel-Situation in Europa

Das Glücksspiel ist in vielen Ländern reguliert und in manchen, wie Frankreich nicht zulässig. Dennoch kannst du dich über die vielen Plattformen informieren und selbst entscheiden, was für dich das richtige Online Casino ist. Vielleicht willst du ja lieber auf Sportereignisse wetten oder einfach nur Poker spielen.

Eines ist jedoch gewiss: Die Zukunft des Glücksspiel ist aufregend und wir warten gespannt auf welcher Zahl die Roulette-Kugel fallen wird.

---