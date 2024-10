Deutschlands Beauty-Hauptstädte: Studie von Parfumdreams enthüllt die Top-Städte

Eine aktuelle Studie zeigt, welche Städte in Deutschland die besten Bedingungen für Schönheit, Pflege und Wellness bieten. Düsseldorf, Wiesbaden und Koblenz sichern sich die Spitzenplätze.

Parfumdreams hat in Zusammenarbeit mit DataPulse Research die Beauty-Hauptstädte Deutschlands ermittelt. Die Studie, die mehr als 106.000 Beauty-Salons in Deutschland untersucht, zeigt, welche Städte sich durch ihre zahlreichen Schönheitsdienstleistungen auszeichnen. Dabei wurden alle großen deutschen Städte hinsichtlich ihrer Angebote in den Bereichen Ästhetik, Wellness und Pflege analysiert.

Die Top-Erkenntnisse der Studie

Die Untersuchung von 82 deutschen Großstädten konzentrierte sich auf vier wesentliche Kategorien der Schönheitsbranche:

Pflege: Haarentfernungsstudios (Laser oder Waxing) und Nagelstudios.



Kosmetik: Kosmetikstudios, Wimpernverlängerungen und Augenbrauen-Behandlungen.



Ästhetik-Kliniken: Plastische Chirurgie, permanentes Make-up und Hautpflege.



Stores: Geschäfte für Kosmetik und Parfüm.

Die Top 10 Beauty-Hauptstädte Deutschlands

An erster Stelle im Ranking steht Düsseldorf – bekannt für seine luxuriöse Königsallee, die mit hochkarätigen Kliniken und exklusiven Beauty-Stores überzeugt. Wiesbaden, eine bekannte Kurstadt, folgt auf dem zweiten Platz mit einem Fokus auf inneres Wohlbefinden und körperliche Pflege. Koblenz belegt den dritten Rang und punktet mit seiner charmanten Altstadt, die ein breites Angebot an Wellness- und Beauty-Services bietet.

Die vollständigen Top (und Bottom) 10 der deutschen Beauty-Städte lauten:

Bild: parfumdreams/ Datapulse



Große Metropolen nur im Mittelfeld

Überraschenderweise belegen große Metropolen wie Berlin, Hamburg und München lediglich mittlere Plätze: Sie rangieren auf den Plätzen 32, 22 und 36. Die Studie legt nahe, dass trotz des großen Angebots in den zentralen, wohlhabenden Vierteln die Randgebiete mit weniger Beauty-Dienstleistungen den Gesamtwert mindern.

Boom in der Beauty-Branche

Die deutsche Beauty-Branche verzeichnete in den letzten zwei Jahrzehnten ein erhebliches Wachstum. Die Anzahl der Beauty-Salons hat sich seit 2002 verdoppelt, und der Umsatz erreichte im Jahr 2022 beeindruckende 1,877 Milliarden Euro – ein klares Zeichen für die wachsende Bedeutung und Beliebtheit der Branche, insbesondere nach der Pandemie.



Die Ergebnisse und die vollständige Analyse sind auf der Webseite von Parfumdreams verfügbar. Weitere Details zur Methodik und den Rankings finden sich ebenfalls hier.

Quelle: Parfumdreams