Hörgeräte im Vergleich

Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschlandleiden an Hörverlust. Vielen von ihnen kann mit einem Hörgerät geholfen werden, aber sie suchen im Durchschnitt sieben Jahre lang keine Hilfe. Ebenso nutzt nur einer von fünf Menschen, denen ein Hörgerät helfen könnte, eines.

Die Kosten für Hörgeräte sind ein Grund dafür. Es gibt auch Mythen und Missverständnisse über Hörgeräte. Außerdem ist es nicht immer klar, wie man die verschiedenen Geräte vergleichen kann. Die Suche kann schnell überwältigend werden, besonders für Senioren. Deswegen haben wie Hoergerätevergleich für Sie gemacht.

Gemeinsame Merkmale von Hörgeräten



Hörgeräte gibt es in fünf Grundtypen. Was für die eine Person das Richtige ist, kann für eine andere Person das Falsche sein, selbst wenn sie einen ähnlichen Grad an Hörverlust haben. Das liegt daran, dass die Menschen unterschiedliche Vorlieben, Ziele und Fähigkeiten haben. Ein Senior hat zum Beispiel zittrige Finger und braucht ein größeres Hörgerät, das leichter anzulegen ist. Ein anderer Senior ohne dieses Problem bevorzugt vielleicht ein Gerät, das für andere fast unsichtbar ist, auch wenn es weniger Funktionen hat.



In jedem Fall werfen wir hier einen Blick auf die Funktionen, die in vielen Hörgeräten zu finden sind, und auf die wichtigsten, welche man von jedem der fünf Gerätetypen erwarten kann.



Funktionen:



Telefonspule zur Minimierung von Hintergrundgeräuschen und zum besseren Verstehen von Sprechern bei Gesprächen und am Telefon



Rückkopplungsunterdrückung (auch digitale Rückkopplungsreduzierung genannt)



Digitale Rauschunterdrückung zur Ausblendung von Hintergrundgeräuschen



Automatische und manuelle Lautstärkeregelung



Steuerung per Smartphone-App



Mehrere Einstellungen für verschiedene Umgebungen, z. B. ein lautes oder ein ruhiges Zimmer



Direkter Audioeingang mit Fernsehern, Telefonen, Computern, Mikrofonen und anderen Geräten



Bluetooth, um Musik, TV-Dialoge und Telefonanrufe direkt in das Hörgerät zu übertragen



Ohrenschmalzschutz zur Vermeidung von Ohrenschmalzablagerungen