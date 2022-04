Der Markt hat Platz für CBD

CBD ist eines von mehr als 100 Cannabinoiden, d.h. Verbindungen, die in der gesamten Cannabis- und Hanfpflanze vorkommen. Das bekannteste Cannabinoid ist zweifellos Tetrahydrocannabinol (THC), das für den mit dem Konsum von Cannabis verbundenen Rausch verantwortlich ist. CBD hat jedoch keine berauschende Wirkung; stattdessen bietet es potenzielle therapeutische und gesundheitliche Vorteile, wobei die Erforschung seiner potenziellen medizinischen Anwendungen noch nicht abgeschlossen ist.

Die Herstellung von CBD-Produkten erfolgt in der Regel in mehreren Schritten. Zunächst muss das Rohmaterial angebaut und geerntet werden. Wenn Sie zum Beispiel Industriehanf für die Herstellung Ihrer CBD-Produkte verwenden wollen, müssen Sie entweder eine große Menge der Pflanze anbauen oder CBD Öl kaufen. Anschließend wird das CBD-Öl mit verschiedenen Methoden aus der Pflanze extrahiert. Auch hier können Sie selbst tätig werden oder den Prozess an ein Extraktionsunternehmen auslagern. Sobald Sie das CBD-Öl extrahiert haben, kann es als Konzentrat verkauft oder zum Aufgießen einer Vielzahl von Produkten verwendet werden. Zu den gängigsten CBD-Produkten auf dem Markt gehören sublinguale Tinkturen, Esswaren mit Aufguss und topische Produkte wie Gels oder Cremes.



Der CBD-Industrie wird ein enormes Wachstum vorausgesagt



Der Branchenanalyst BDS Analytics prognostiziert, dass der CBD-Markt in den USA bis 2024 einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Das wäre ein enormer Sprung von 1,9 Milliarden Dollar im Jahr 2018 (eine jährliche Wachstumsrate von 49 %). Es versteht sich von selbst, dass die Gesellschaft CBD gegenüber immer aufgeschlossener und akzeptabler wird. Viele Menschen nutzen es zur Schmerzlinderung, zur Stressbewältigung, für besseren Schlaf und vieles mehr; und viele Tankstellen, Restaurants und örtliche CVS-Läden verkaufen es jetzt.



Einige Trends, die der CBD-Markt im Jahr 2020 erleben könnte, sind eine höhere Wirksamkeit der Produkte, mehr CBD-Geschäfte im Einzelhandel, mehr pharmazeutische CBD-Produkte und ein besserer Zugang zu Produkten über CBD-Websites und E-Commerce-Shops. Tatsächlich macht der Online-Verkauf von CBD derzeit 60 % der Vertriebskanäle aus. Die CBD-Industrie führt ständig neue Produkte ein. Wenn Sie ein CBD-Geschäft gründen wollen, haben Sie eine große Auswahl an Produkttypen, die Sie verkaufen können. Hier sind die beliebtesten CBD-Arten, die derzeit auf dem Markt sind:



Sublinguale Tinkturen : Eine sublinguale Tinktur ist CBD-Öl, das in der Regel in einer kleinen Flasche mit einer Pipette geliefert wird. Sublinguale Produkte werden eingenommen, indem man sie unter die Zunge legt und das Öl einziehen lässt.



: Eine sublinguale Tinktur ist CBD-Öl, das in der Regel in einer kleinen Flasche mit einer Pipette geliefert wird. Sublinguale Produkte werden eingenommen, indem man sie unter die Zunge legt und das Öl einziehen lässt. CBD-Esswaren : CBD-Esswaren sind ein schnell wachsender Sektor der Branche, der Backwaren, Süßigkeiten und Lebensmittel umfasst. CBD-Esswaren wurden von der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) einer eingehenden Prüfung unterzogen, sind aber nach wie vor ein weit verbreitetes Produkt.



: CBD-Esswaren sind ein schnell wachsender Sektor der Branche, der Backwaren, Süßigkeiten und Lebensmittel umfasst. CBD-Esswaren wurden von der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) einer eingehenden Prüfung unterzogen, sind aber nach wie vor ein weit verbreitetes Produkt. Vape-Konzentrate : Verdampferkonzentrate, wie CBD-Öle und Wachse, sind ein weiteres gängiges Produkt. Diese können mit einem elektronischen Gerät verwendet werden, um das CBD-Produkt zu verdampfen und zu inhalieren.



: Verdampferkonzentrate, wie CBD-Öle und Wachse, sind ein weiteres gängiges Produkt. Diese können mit einem elektronischen Gerät verwendet werden, um das CBD-Produkt zu verdampfen und zu inhalieren. CBD-Präparate : Zu den CBD-Topicals gehören Gele, Cremes und Sprays gegen Schmerzen und Unwohlsein. Diese Produkte werden direkt auf die Haut aufgetragen, um eine bestimmte Region des Körpers zu behandeln.

: Zu den CBD-Topicals gehören Gele, Cremes und Sprays gegen Schmerzen und Unwohlsein. Diese Produkte werden direkt auf die Haut aufgetragen, um eine bestimmte Region des Körpers zu behandeln. Kapseln und Tabletten: Viele Patienten, die unter Krampfanfällen oder Verdauungsproblemen leiden, nehmen CBD-Kapseln oder -Tabletten ein, um ihre Beschwerden zu behandeln.



Außerdem ist CBD nicht nur für Menschen geeignet. Auch Tiere erfahren bei kleinen Dosen eine beruhigende Wirkung, und viele Unternehmen bieten CBD-Produkte für Haustiere wie Hunde oder Katzen an.

Vermarkten und verkaufen Sie Ihre Produkte



Die Vermarktung und der Verkauf von CBD-Produkten sind nicht einfach. Während die Verabschiedung des Landwirtschaftsgesetzes von 2018 die Branche ein wenig liberalisiert hat ist es immer noch schwierig, CBD-Produkte auf großen Online-Plattformen wie Amazon oder eBay zu verkaufen. Ebenso ist Werbung in den sozialen Medien praktisch nicht vorhanden; bei bezahlter Werbung für CBD-Produkte besteht die Gefahr, dass Konten gesperrt oder verboten werden. Ihr gesamtes Wachstum muss durch organische Inhalte erfolgen, die unter die Richtlinien der jeweiligen Plattform fallen.



Um Ihre CBD-Produkte erfolgreich zu bewerben und zu verkaufen, müssen Sie kreativ sein. Die Einrichtung eines eigenen E-Commerce-Shops oder der Verkauf Ihrer Produkte in einem Ladengeschäft ist ein Muss. Die Vermarktung Ihres Produkts mit einer organischen Suchstrategie und Kundenbindungsprogrammen ist immer sicherer als bezahlte Werbung. Und natürlich ist jeder Markt ein wenig anders, also recherchieren Sie und informieren Sie sich über die lokalen und staatlichen Gesetze.



Die wichtigsten Herausforderungen für CBD-Unternehmen



Die CBD- und Cannabisbranche steht vor einzigartigen Herausforderungen, die andere Branchen nicht haben. Die meisten dieser Herausforderungen beziehen sich auf das regulatorische Umfeld. Sobald Bundesbehörden wie die FDA spezifische Regeln und Richtlinien festlegen, sollten sich die Dinge stabilisieren. Bis dahin sollten Sie, wenn Sie ein CBD-Geschäft gründen wollen, jedoch die folgenden wichtigen Aspekte beachen:



Bankwesen : Der Zugang zu zuverlässigen Bankdienstleistungen kann aufgrund der schwankenden gesetzlichen Rahmenbedingungen kompliziert sein. Viele Banken zögern, mit CBD- und Cannabis-Unternehmen Geschäfte zu machen, da sie erhebliche Risiken oder eine aufwändige Aufsicht befürchten. Häufig sind CBD-Unternehmen gezwungen, die Bank zu wechseln oder die abrupte Schließung eines Händlerkontos zu erleben, was den Betrieb ernsthaft stören kann.



: Der Zugang zu zuverlässigen Bankdienstleistungen kann aufgrund der schwankenden gesetzlichen Rahmenbedingungen kompliziert sein. Viele Banken zögern, mit CBD- und Cannabis-Unternehmen Geschäfte zu machen, da sie erhebliche Risiken oder eine aufwändige Aufsicht befürchten. Häufig sind CBD-Unternehmen gezwungen, die Bank zu wechseln oder die abrupte Schließung eines Händlerkontos zu erleben, was den Betrieb ernsthaft stören kann. Versicherung : Eine erschwingliche Versicherung für ein CBD-Unternehmen zu finden, ist eine weitere große Herausforderung. Die Preise sind trotz der Legalisierung von Industriehanf nach wie vor hoch, da die Branche Zeit braucht, um die Entwicklungen nachzuvollziehen. Die Ausbildung bleibt ein Haupthindernis.



: Eine erschwingliche Versicherung für ein CBD-Unternehmen zu finden, ist eine weitere große Herausforderung. Die Preise sind trotz der Legalisierung von Industriehanf nach wie vor hoch, da die Branche Zeit braucht, um die Entwicklungen nachzuvollziehen. Die Ausbildung bleibt ein Haupthindernis. Zahlungsabwicklung : Auch die Zahlungsabwicklung stellt CBD-Unternehmen vor hohe Gebühren und andere Herausforderungen.



: Auch die Zahlungsabwicklung stellt CBD-Unternehmen vor hohe Gebühren und andere Herausforderungen. Zugang zu Kapital: Banken und andere Kreditgeber zögern, CBD-Unternehmen zu finanzieren, da sie die Branche ohne klare regulatorische Vorgaben als zu riskant ansehen. Bisher hat sich die CBD-Branche auf Bootstrapping, externe Investoren oder alternative Kreditgeber verlassen, um das benötigte Wachstumskapital zu finden.



Jede dieser Herausforderungen wird wahrscheinlich geklärt werden, wenn konkretere Vorschriften auftauchen, aber in der Zwischenzeit müssen CBD-Unternehmen anpassungsfähig und gut informiert bleiben. Änderungen in der Branche sind an der Tagesordnung, so dass die Vorbereitung von Backup-Plänen im Vorfeld viel Zeit und Geld sparen kann, falls das Schlimmste eintritt.



CBD ist eine riesige Geschäftschance, wenn man es richtig anpackt



Die Wachstumschancen in der CBD-Branche sind unvergleichlich. Die Cannabisbranche ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen des Landes, und CBD ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren dieser Branche. Insbesondere nach der Verabschiedung der Farm Bill 2018 verbreiten sich CBD-Hanfprodukte rasant. Wenn Sie ein CBD-Geschäft gründen wollen, sind Sie nicht allein.



Eine Kombination aus Sorgfalt und Kreativität wird Ihr Unternehmen in der CBD-Branche zum Erfolg führen. Jetzt ist es an der Zeit, von Anfang an dabei zu sein und ein Unternehmen aufzubauen, das Bestand hat, sich aber gleichzeitig durch ein Qualitätsprodukt von der Masse abhebt.



----