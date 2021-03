Die Vielseitigkeit der Welt der Spiele

Eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist das Spielen. Dabei gibt es unzählig viele Möglichkeiten und Varianten. Es gibt Glücksspiele, Ratespiele, aber sehr weit verbreitet sind Spiele, in denen man sich in einen Charakter hineinversetzt und versucht, mit diesem ans Ziel eines Spiels zu gelangen. Meistens handelt es sich bei dieser Art des Spielens um Online-Games oder Videospiele. Hierbei sind die technischen Möglichkeiten viel größer, als beim traditionellen Brettspiel. Jedes Jahr kommen neue Spiele auf den Markt und die Ideen werden immer ausgefallener.

Die Vielseitigkeit der Spielwelt

Wie bereits erwähnt ist die Welt der Spiele sehr vielseitig. Alles angefangen hat es mit Brettspielen wie Mensch ärgere dich nicht und Monopoly, die jeder kennt und sicher bereits gespielt hat. Doch es gibt noch viele weitere Brettspiele, die hohe Konzentration von einem verlangen. Dazu gehört Die Siedler von Catan. Das Spiel eignet sich perfekt für einen Spieleabend mit Freunden oder der Familie. Man kann sich in die Welt der Siedler hineinversetzen und versuchen, die längsten Straßen und meisten Städte zu bauen.

Es lässt sich allerdings nicht bestreiten, dass sich heutzutage der größte Teil des Spielens online oder auf elektronischen Geräten abspielt. Die Playstation, die Wii und andere Spielkonsolen entführen den Spieler in eine andere Welt und präsentieren spannende Geschichten. Besonders das Spielen mit anderen Menschen online bereitet großen Spaß. Online-Casinos, bei denen man Glücksspiele spielen und echtes Geld gewinnen kann, erleben momentan einen großen Zulauf. Nutzer geben an, dass ihnen vor allem das Interagieren mit anderen Usern gefalle.

Spiele sorgen nicht nur für Spaß und Unterhaltung, sondern helfen vor allem dabei, für einen Moment den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf etwas anderes zu konzentrieren.

Die Auswirkungen auf den Menschen

Das Spielen hat einige Vorteile und wirkt sich in vielen Fällen positiv auf das Befinden eines Menschen aus. Mit Brettspielen kann man sich einen spaßigen Abend mit Freunden gestalten. Auch die Wii oder die Playstation bieten diese Möglichkeit. Zudem sind einige Spiele auf dem Markt, welche die Konzentration und das logische Denken fördern. Für die Wii gibt es Spiele, bei denen man sich sportlich betätigt, sodass man gleichzeitig seine Fitness steigert.

Bei Online- und Videospielen ist das Hineinversetzen in einen Charakter und das Eintauchen in eine andere Welt das Besondere. Man kann Gedanken und Sorgen vergessen und fühlt sich nach dem Spielen entspannter und befreit - fast wie nach einem Sommerurlaub.

Ein verantwortungsvoller Umgang

Wichtig ist, dass man sich in der Welt der Spiele nicht verliert. Diese Gefahr besteht vor allem bei Onlinespielen. Vor allem Jugendliche verbringen nicht selten mehrere Stunden am Tag vor dem Computer, um sich zu unterhalten oder abzulenken. Prinzipiell ist dies eine gute Sache, man muss nur aufpassen, dass man nicht den Bezug zur Außenwelt verliert.



Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, ist die Brutalität mancher Videospiele. Nicht jedes Spiel eignet sich für jede Altersklasse. Wenn man jedoch einen Überblick über die eigenen Spielgewohnheiten behält und das wahre Leben von den Spielen im Internet unterscheiden kann, dann stellt das Spielen eine entspannende Freizeitbeschäftigung dar.

