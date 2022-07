AfD Bundestagsreden (8.7): AfD lehnt diskriminierende Antidiskriminierungsbeauftragte ab – da flippt die Koalition aus

Auf den Koalitionsbänken wird gelärmt und gezetert und dem unbequemen Redner am Podium wird der Ton abgedreht: So sieht sie bisweilen aus, die Debattenkultur im Deutschen Bundestag. Denn auf Biegen und Brechen soll im Parlament die Wahl der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten durchgedrückt werden. Für den Posten hat die Ampel Ferda Ataman vorgesehen: Die den Grünen nahestehende Journalistin hat kein Problem damit, wenn gebürtige Deutsche als „Kartoffel“ oder „Spargelfresser“ bezeichnet werden.

Sie findet, dass Rassismus nur von Weißen ausgehen kann und dass der Begriff „Heimat“ „Nazi-Sprech“ sei. Die Positionen der Bewerberin werden selbst von linken Medien als unvereinbar mit diesem Amt eingeschätzt. Genau das spricht der Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Bernd Baumann, auch an. Und er fordert, die Wahl von der Tagesordnung zu nehmen.

„Frau Atamann unterscheidet prinzipiell weiße Deutsche – sie nennt sie auch Deutsche mit Nazi-Vergangenheit – systematisch von denen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung. Damit treibt sie einen tiefen Spalt in die Gesellschaft. Integrationsforscher nennen sie ein Hass-Predigerin“, so Baumann. „Wir haben das Problem, dass wir hier eine Frau zur Antidiskriminierungsbeauftragten wählen wollen, die durchweg Deutsche diskriminiert!“ Der CDU/CSU-Fraktion wirft Dr. Baumann indes Heuchelei vor: Die will zwar auch die Wahl ablehnen, allerdings war Ataman über Jahre Redenschreiberin des damaligen NRW-Ministerpräsidenten und späteren Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Und auch der FDP gehe es nicht um die Sache, sondern nur um die Macht.

Sollte Ataman tatsächlich gewählt werden, dann zeige das, „wie weit radikal-ideologische Linke die Macht in diesem Staat schon übernommen haben. Die einzige Alternative ist wirklich nur noch die AfD“.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

LIVE: Bundestag-Debatte 08.07.2022

Sie möchten die AfD nicht nur auf Veranstaltungen erleben, sondern auch ihre Auftritte im Bundestag live mitverfolgen? Kein Problem! Künftig können Sie die Plenardebatten des Bundestags hier per Livestream mitverfolgen: Entweder auf der Internetseite afdkompakt.de oder über unseren Youtube-Kanal „AfD TV“. Überzeugen Sie sich selbst, wie sich die AfD energisch und mit großer Sachkenntnis für eine politische Wende einsetzt!





Teuerung: brutal und asozial! 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ausgabe 27/22 vom 8. Juli 2022

Freitag – und bevor es zum Wochenendeinkauf geht, wie jede Woche der bange Blick in die Geldbörse: Es ist immer weniger drin, Deutschland kann sich immer weniger leisten. Und: Je geringer das Einkommen, desto heftiger schlägt die Inflation zu.

Dazu heute im Podcast: Peter Boehringer, haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und stellvertretender AfD-Bundessprecher. Er ist einer von drei Hauptakteuren der TV-Doku „Teuro Total – Deutschland am Limit!“. Die AfD-Fraktion hat sie drehen lassen. Wir sprechen mit Peter Boehringer über unser Geld, das immer weniger wert ist, über die Folgen für Land und Leute und darüber, wer die Verantwortung trägt. (Ab Minute 02:26)

Und wir sprechen mit Leif-Erik Holm. Der Wirtschaftsexperte der AfD im Bundestag fordert ein Fitnessprogramm für unsere Wirtschaft. (Ab Minute 12:46)

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner berichtet aus dem Bundestag, wie die Altparteien auch in den letzten Plenarsitzungen vor der Sommerpause versuchen, die AfD über den Tisch zu ziehen. Und darüber, was wir deren Plänen entgegenzusetzen haben. (Ab Minute 19:24)

Außerdem: Dramatische Zahlen! Seit gegen Corona (zwangs-)geimpft wird, haben sich die Zahlen der Impfnebenwirkungen mindestens verdreißigfacht – auf 2,5 Millionen pro Jahr. Das meldet die Bundesärztekammer. Die wirklichen Zahlen werden aber erheblich höher liegen, denn nicht mitgezählt sind beispielsweise Privatpatienten. Martin Sichert – gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion – erklärt die Zahlen und fordert ein sofortiges Ende aller Pflichtimpfungen. (Ab Minute 34:12)

Und auch AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla nimmt sich in diesem Podcast des Corona-Themas an: Panik-Minister Lauterbach – so Chrupalla – meldet sich und verbreitet schon wieder Angst und Schrecken vor der nächsten Corona-Welle im Herbst. Und Lauterbach stiftet wie üblich Verwirrung mit Bürgertests, die manche bezahlen müssen, manche nicht, dafür andere extra teuer. Der AfD-Chef vermutet, dass mit der neuerlichen Corona-Hysterie nur von den echten Problemen Deutschlands abgelenkt werden soll. (Ab Minute 43:27)

Quelle: AfD Deutschland