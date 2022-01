AfD Bundestagsreden (27.1): Die Impf-Pflicht ist ein autoritärer Amoklauf!

Mit der geplanten Impfpflicht vergeht sich die Ampel-Regierung an der Menschenwürde und an der körperlichen Unversehrtheit, sagt die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel. Dafür gibt es keine Rechtfertigung, denn Corona ist für mehr als 99 % der Bevölkerung ungefährlich. Außerdem schützt der Impfstoff nicht zuverlässig vor einer Infektion.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Kasachstan? HIER in Deutschland werden Medien zensiert!

Die Kritik der Bundesregierung am Zustand der Menschenrechte in Kasachstan ist an Heuchelei kaum zu überbieten. Denn die Altparteien stellen sich blind und taub gegenüber der Tatsache, dass Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit mitten in Deutschland unterdrückt werden. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron entlarvt diese Doppelmoral in seiner Rede.

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Sogar der Weltklimarat setzt auf Kernkraft, nur die Grünen mauern!

Die Grünen glauben an das CO2-Dogma und möchten den menschlichen CO2-Ausstoß reduzieren, während die Grünen-Kritiker sich in erster Linie um bezahlbaren Strom sorgen. Der AfD-Abgeordnete Steffen Kotré erklärt im Bundestag, wie sich beide Positionen unter einen Hut bringen ließen.

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Abschieben schafft Wohnraum!

Die bedingungslose Unterstützung von illegaler Massen-Migration hat das Wohnungsnot-Problem in Deutschland fahrlässig verschärft. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp macht deshalb einen wichtigen Vorschlag, mit dem das Wohnungsproblem wieder entspannt werden kann.

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Quelle: AfD Deutschland