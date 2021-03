Dauerstress überwinden - weshalb Stress die Gesundheit beeinträchtigen kann

Stress zählt zu den häufigsten Ursachen für Krankschreibungen. Hohe Anforderungen im Job, Termindruck, ständige Erreichbarkeit auch in der Freizeit sowie finanzielle Sorgen oder Konflikte mit dem Partner sind Stress-Verursacher, die nicht unterschätzt werden sollten, da chronischer Stress die körperliche und seelische Gesundheit beeinträchtigen kann.

Verschiedene Möglichkeiten zur Stressbewältigung

Die Einstellung gegenüber Stress verändern

Die Ernährung spielt bei der Stressbekämpfung eine wesentliche Rolle. Vor erhöhter Stressbelastung schützt eine gesunde Ernährungsweise. Meist wird bei Stress jedoch zu ungesunden Nahrungsmitteln wie Fastfood oder Süßwaren gegriffen. Eine mangelhafte Ernährung, die zu wenig Vitalstoffe enthält, kann das Stressempfinden verstärken und Symptome wie Gereiztheit und Konzentrationsschwierigkeiten auslösen. Es ist bekannt, dass Dauerstress auch dem Gehirn schadet. Ein effektives Mittel zur Stressbewältigung ist Sport. Abhängig von den eigenen Vorlieben und der Kondition können Ausdauersportarten wie Fahrradfahren, Schwimmen, Walken oder Wandern dazu beitragen, Stress abzubauen und zu entspannen. Bereits 30 Minuten Sport und Bewegung pro Tag helfen dem Körper, besser mit Stress fertigzuwerden.



Der körperliche Ausgleich ist besonders nach einem anstrengenden Arbeitstag wichtig, um den Kopf wieder freizubekommen. Auch Dankbarkeit und andere positive Gefühle können zu mehr Gelassenheit beitragen. Manche Stressauslöser lassen sich nicht vermeiden. Daher ist es hilfreich, jede Gelegenheit zum Stressabbau zu nutzen und die innere Einstellung gegenüber Stress zu verändern. Da ein entscheidender Teil der Stressreaktion vom Kopf gesteuert wird, ist es sinnvoll, die eigenen Verhaltensweisen zu überdenken und anzupassen. Viele Stressfaktoren sind psychischen Ursprungs und können durch die bewusste Veränderung bestimmter Verhaltensmethoden entschärft werden.

