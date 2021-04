Wie hilft Cannabidiol gegen Angstzustände?

Das aus Cannabis sativa gewonnene Cannabidiol (CBD) hat sich als Arzneistoff und Wellnessprodukt mit einem breiten pharmakologischen Spektrum etabliert. Vereinfacht ausgedrückt, verfügt CBD über ein breites Spektrum an therapeutischen und medizinischen Vorteilen. Diese positiven Wirkungen beziehen sich ausschließlich auf CBD und nicht auf THC, da letzteres ebenfalls ein Cannabinoid ist, aber psychotrope Wirkungen erzeugt.

Aufgrund seiner Wirkung auf das Nervensystem besteht seit mehreren Jahrzehnten ein wachsendes Interesse an CBD. Man spricht oft über dieses Medikament als Teil von Behandlungen wie Epilepsie, Multiple Sklerose und Nervenschmerzen. Doch man könnte es auch gegen eine Vielzahl von neuropsychiatrischen Störungen einsetzen: angefangen bei Angstzuständen und Depressionen bis hin zu Stress und sogar Schlaflosigkeit.



Die Mehrfachnutzen von CBD-Öl



Verbraucher schwärmen von CBD: Sie betonen seine vielen Vorteile bei der Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit verschiedenen Pathologien und Störungen. Der Nutzen bezieht sich auf Produkte, die auf einem Cannabidiol basieren, das aus speziell für diesen Zweck angebauten Pflanzen gewonnen wird. Exakt aus dieser Hanfart werden die CBD-Produkte hergestellt, die von Herstellern wie Sarah's Blessing auf dem Markt angeboten werden.

Was sind Angstzustände und warum ist die Behandlung



Vor der Untersuchung der Auswirkungen auf die Angst von CBD, ist es zunächst einmal notwendig, zu verstehen, worüber wir sprechen. Die Ängstlichkeit, ebenso wie ihr Verwandter, der Stress, sind natürliche Reaktionen und bis zu einem gewissen Grad erwünscht. Alle Leute neigen zu Angstzuständen, und sie wirken sich auf jeden anders aus. Einige fühlen sich unvorbereitet, unsicher oder nervös, wenn sie etwas Neues ausprobieren oder bevor sie eine Rede halten.



Ein Mensch, der an Angst erkrankt ist, kann physische Symptome wie Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, klebrige Hände, Unruhe, Unbehagen, Nervosität, erhöhte Herzfrequenz, Schweregefühl in der Brust, übermäßiges Schwitzen usw. zeigen.



Die Ängstlichkeit stellt eigentlich eine adaptive Reaktion dar, die uns helfen kann, mit alltäglichen Herausforderungen oder Bedrohungen umzugehen. So können diese Antworten uns dabei helfen, mögliche Bedrohungen zu erkennen und zu vermeiden, uns anspornen, härter zu arbeiten, usw. Diese Erscheinungen stellen die Art und Weise dar, wie der Körper auf eine emotional starke Situation oder Bedrohung reagiert: Auseinandersetzungen mit einem nahestehenden Menschen, drohende Gefahr, vorübergehende Schwierigkeiten usw. So gesehen, sind Angst und Stress gesunde Reaktionen. Doch wenn wir schlecht auf diese Auslöser reagieren, können sie inadäquat werden, was zu klinischen Angststörungen führt.



Schwierigkeiten entstehen dann, wenn Angst nicht mehr kontrollierbar ist und sich festsetzt oder ohne besonderen Grund und unabhängig von einer realen Bedrohung manifestiert. Wir sprechen dann von „Angststörungen“, und diese können erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben haben: Die soziale Angststörung zum Beispiel wird durch normale menschliche Interaktionen ausgelöst. Zur Behandlung dieser Erkrankung stehen viele Medikamente zur Verfügung, aber manche Patienten sehen keine Veränderungen oder vertragen die Nebenwirkungen dieser Medikamente nicht, die zudem ein hohes Suchtpotenzial haben.



Wenn die einfache organische Reaktion zu einer behindernden Störung wird, muss gehandelt werden. Ein ergänzendes Hilfsmittel zu Therapie und Medikamenten ist die Verwendung von CBD-Öl bei Angstzuständen.

Wie kann CBD bei Angstzuständen hilfreich sein



Ein wichtiger Grund für die Einnahme von CBD ist die Wirkung von CBD bei (gelegentlichen oder chronischen) Angstzuständen. Doch wie funktioniert seine angsthemmende Wirkung eigentlich ganz konkret?



Wer etwas über den Zusammenhang zwischen CBD und Angst verstehen will, sollte einen Blick auf Serotonin werfen. Der manchmal als „Glückshormon“ bezeichnete Neurotransmitter hat einen direkten Einfluss auf unsere Moral und unser allgemeines Wohlbefinden, aber auch auf unseren Appetit, die Qualität unseres Schlafes oder unsere Libido. Während der Angst neigt der Serotoninspiegel im Körper dazu, abzusinken. Gängige Behandlungen für Angststörungen zielen daher darauf ab, dem Körper zu helfen, die Menge an Serotonin zu regulieren, um die Stimmung zu verbessern.

Außerdem soll CBD in der Lage sein, bestimmte Serotonin-Rezeptoren (5-HT1A) zu aktivieren und damit die synaptische Reaktion im Gehirn zu erhöhen und damit den Spiegel dieses Hormons zu regulieren, um das Wohlbefinden zu verbessern.

Angst kann durch die Verwendung von CBD vorübergehend gelindert werden, dauerhafte oder langfristige Effekte müssen mit einem Therapeuten und Ärzten verfolgt werden. Möglicherweise hat Cannabidiol eine weitere Wirkung, dieses Mal auf die hippocampale Neurogenese - die Bildung neuer Neuronen im Hippocampus, dem Teil des Gehirns, der die Stimmung reguliert. Die Einnahme von CBD kann die Neurogenese fördern und dazu beitragen, die Ausprägung von Angststörungen und depressiven Verhaltensweisen langfristig zu reduzieren.

Somit hätte CBD eine ähnliche Wirkung wie Anxiolytika, ohne die unerwünschten Nebenwirkungen, die mit letzteren verbunden sind, und das Risiko einer Abhängigkeit ist geringer.



Aber Vorsicht: Man muss zwischen den Auswirkungen von CBD auf die Angst und denen von THC unterscheiden. Letzteres kann im Gegensatz zu Cannabidiol Stress auslösen, weil es die Wahrnehmung beeinflusst. Bei Angststörungen ist es daher unerlässlich, ein garantiert THC-freies Cannabidiol zu konsumieren - das einzige in Deutschland erhältliche CBD kaufen übrigens.



Auswahl des passenden CBD-Produkts



Grundsätzlich gilt, dass CBD in verschiedenen Formaten und in unterschiedlichen Dosierungen konsumiert werden kann. Eine genaue Dosierung von CBD zur Schmerz- oder Angstlinderung zu empfehlen, ist so nicht möglich. Da tatsächlich mehrere Parameter berücksichtigt werden müssen.

Bei zum Beispiel sportbedingten Muskelschmerzen wird die schmerzende Stelle mit CBD-Creme massiert. Oder aber die Massage mit CBD-Öl. Aufgrund der gezielten Anwendung an der betroffenen Stelle und der Diffusion durch die Schleimhäute ist eine fast sofortige Linderung zu spüren.



Denn die Menschen sind alle unterschiedlich: Die einen werden sehr empfindlich auf Cannabinoide reagieren, während andere größere Dosen benötigen. So ist die Wirksamkeit von CBD von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Selbst wenn CBD-Öl 12 prozent normalerweise bei Angstzuständen und Schlaflosigkeit eingesetzt wird, ob Sie bereits CBD-Öl für andere Probleme konsumiert haben oder ob Sie neu in das Thema einsteigen, ist eine Konsultation mit einer medizinischen Fachkraft abzuhalten.



Dabei hängt die Dosierung von der Angststörung selbst ab, also von Alter und Intensität, aber auch von der Person selbst, insbesondere von ihrem Gewicht. Grundsätzlich ersetzt CBD bei Angstzuständen oder Depressionen keine professionelle medizinische Versorgung, kann aber als Ergänzung eingesetzt werden. Ihr behandelnder Arzt kann Ihre körperliche und geistige Situation überprüfen und Sie über die Dosierung und die zu erwartenden Wirkungen beraten.



----