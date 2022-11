“Raus aus dem Corona-Chaos”: Arzt & Politiker klären bei Vortrag in Wien auf!

Mit ihrer unermüdlichen Aufklärungsarbeit sind der kritische Arzt Dr. Hannes Strasser und der mutige Politiker Mag. Gerald Hauser (FPÖ) wahrhaftig ein Stachel im Fleisch des Systems. Auch mit ihrem Sensations-Bestseller “Raus aus dem Corona-Chaos” sorgen sie seit Monaten für Furore. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Am Donnerstag bietet sich die exklusive Gelegenheit, die beiden Kämpfer für die Wahrheit im Zuge ihrer Aufklärungstour durch ganz Österreich bei einem Vortragsabend in Wien kennenzulernen und ihren nützlichen Tipps gegen den Corona-Wahnsinn der Eliten zu lauschen.

Strasser & Hauser bei Vortrag in Wien

Die beiden mutigen Tiroler sind viel gefragte Experten und haben sich einen Namen in der Freiheitsbewegung gemacht. Der Corona-Kongress in Tirol am 26. November, bei dem beide – gemeinsam mit Dr. Sucharit Bhakdi – die Corona-Verfehlungen aufarbeiten, war in Windeseile ausverkauft. Für die beiden unermüdlichen Tiroler ist es aber nicht der einzige Auftritt in näherer Zukunft. Denn es ist ihnen stets ein Herzensanliegen, das Volk möglichst umfassend aufzuklären und ihnen Alternativen jenseits der Einheitsbrei-Empfehlungen des System darzulegen.

Am kommenden Donnerstag, den 17. November treten Dr. Hannes Strasser und Mag. Gerald Hauser ab 19:00 Uhr beim Wiener Akademikerbund in der Schlösselgasse 11 im achten Wiener Gemeindebezirk auf. Bedenkt man, dass diverse “Experten” und auch Politiker der schwarz-grün-rot-pinken Corona-Einheitsfront immer wieder damit liebäugeln, die “Pandemie”-Daumenschrauben erneut anzuziehen. Hauser und Strasser wollen volksnah konstruktive Auswege darlegen und klären medizinische und politische Fragen zum Thema verständlich, ehrlich und teils auch sehr persönlich.



Aufdecker sorgen regelmäßig für Furore

Ein weiteres Herzstück des Vortragsabends ist einmal mehr eine Vorstellung ihres Erfolgs-Buches “Raus aus dem Corona-Chaos”, ein verständlicher Ratgeber für Jedermann. Die beiden Autoren bestachen in den vergangenen Monaten regelmäßig mit ihrer Aufklärungsarbeit: Dr. Strassers fundierte Wochenblick-Gastartikel begeistern regelmäßig abertausende Leser, seine Expertise brachte beim Impfpflicht-Hearing im Parlament sogar die Regierungs-Experten zum schwitzen. Mag. Hauser wiederum thematisiert regelmäßig die unzähligen verschwiegenen Impf-Opfer im Parlament.

Außerdem ist Hauser bei der Bundesregierung für seine parlamentarischen Anfragen regelrecht gefürchtet. So entlarvte er, dass die Regierung Millionen ablaufende Impfdosen entsorgt und zugleich weiterhin unzählige Millionen neue Impfdosen nachbestellt. Den ÖVP-Innenminister brachte er sogar dazu, in seiner Beantwortung die vormals vonseiten des Systems häufig geleugnete Existenz von Pandemie-Planspielen zuzugeben. Mehrfach gelang es ihm auch, sowohl Gesundheitsminister Rauch als auch seinen Vorgänger Mückstein aufs Glatteis zu führen oder ihnen unangenehme Wahrheiten zu entlocken.

Manchmal lassen Hauser Brandreden wiederum die überforderten Regierungs-Darsteller einfach ratlos zurück…: “Die Impfung ist das Problem”: Hauser-Brandrede lässt Rauch ratlos zurück



“Plan B” statt Impf-Fanatismus

Gemeinsam treten sie auch für einen “Plan B” ein, den Strasser seit geraumer Zeiten erfolgreich bei Patienten einsetzt, keiner musste auf die Intensivstation. Erst setzt auf alternative Behandlungsmethoden, etwa medikamentöse Frühbehandlung. Man müsse Corona nämlich wie jeden anderen Erreger im Vertrauen zwischen Arzt und Patient behandeln anstatt Letzteren in eine mangelhaft wirksame und nebenwirkungsreiche Spritze zu treiben. Hauser wiederum forderte seit Ewigkeiten im Parlament regelmäßig, den Testpositiven einen Arzt – und nicht die Polizei – nach Hause zu schicken.

Falls Sie es nicht zum Vortrag in Wien schaffen, können Sie den Beststeller “Raus aus dem Corona-Chaos” im Wochenblick-Shop bestellen:



Quelle: Wochenblick