Industriemaschinen im Treppenbau: Bei welchen Schritten werden diese eingesetzt?

Die Herstellung von Treppen ist kein einfaches Unterfangen. Jede Treppe erfordert eine detaillierte Planung, fachgerechte Ausführung und auch die richtigen Industriemaschinen, mit denen sich die einzelnen Teile genau nach Maß herstellen lassen. Hierfür wird mittels einer Software eine genaue Skizze erstellt und diese dann maschinell verwirklicht. Anschließend müssen die Teile dann noch von Hand nachbearbeitet und für die Montage vorbereitet werden. Während der Montage zeigt sich, wie gut die Planung und Ausführung des Aufmaßes vonstatten gegangen sind. Welche Maschinen bei der Treppenfertigung zum Einsatz kommen, verrät dieser Artikel.

Planung

Zuallererst spielt natürlich die genaue Vorstellung zur Treppe und die Gegebenheiten im Haus ein große Rolle. Auch die Treppenart ist wichtig, welche sich häufig aber auch schon aus dem Grundriss des Hauses ergibt. Nachdem die Entscheidung über Lage, Größe und Material der zukünftigen Treppe gefallen ist, nehmen die Handwerker vor Ort Maß und erstellen ein sogenanntes Aufmaß, das die Grundlage für die spätere Treppe darstellen soll. Nur so kann sichergestellt werden, dass die einzelnen Teile später perfekt zusammenpassen. Anschließend wird die Treppe am PC mit Hilfe einer CAD-Software millimetergenau geplant. Die Dateien, die beim Programmieren entstehen, werden dann konvertiert und auf eine CNC-Fräsmaschine überspielt.

CNC-Fertigung

Mit Hilfe der CNC-Fräsmaschine werden die Treppenteile exakt angefertigt. Dabei werden die Bauteile mit einer computergesteuerten Maschine mit einem Laser exakt ausgerichtet und so Handläufe und Stufen geschnitten, gefräst und gebohrt. Hierfür lassen sich auch gebrauchte Blechwalzen verwenden, da diese wesentlich günstiger im Handel zu kaufen sind, als dies bei neuen Rundbiegewalzen der Fall ist. Auch die gesamte CNC Drehmaschine können Sie auf Wunsch als gebrauchte Version günstig online erwerben. Wenn es einem Fachbetrieb gelingt, eine fließende Produktion der einzelnen Schritte zu gewährleisten, wirkt sich das ebenfalls günstig auf die Preisgestaltung der fertigen Treppe aus.

Oberfläche

Nach der erfolgreichen Herstellung aller notwendigen Teile erfolgt eine erste Oberflächenbehandlung. Diese wird in Handarbeit mit dem entsprechenden Werkzeug ausgeübt. Allerdings werden dabei auch kleinere Maschinen für die Politur und das Abschleifen benutzt. Auf diese Weise werden die einzelnen Treppenbauteile sorgfältig nachbearbeitet und anschließend die jeweiligen Oberflächen angebracht. Hierfür werden hochwertige Lacke und Öle eingesetzt, um eine Oberflächenbeschichtung zu erhalten, die sowohl langlebig und robust ist, als auch besonders edel und dekorativ aussieht.

Montage

Die meisten Treppen werden zum Großteil bereits beim jeweiligen Hersteller vormontiert. Anschließend werden diese gut eingepackt und so geschützt an die Empfänger versandt. Vor Ort erfolgt die Montage dann in der Regel durch die jeweiligen Fachmitarbeiter mit Präzision und dem geeigneten Werkzeug. Zu den Tools, die hierbei verwendet werden, zählen unter anderem eine Wasserwaage, ein Zollstock und eine Bohrmaschine. Hierbei ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass jede Bohrung und jeder Anschluss genau sitzt. Nur dann hat die fertige Treppe auch genau den Halt und gibt beim Laufen auch nach mehreren Jahren der Benutzung nicht nach.

Fazit

Für die Erstellung einer Treppe werden viele verschiedene Fähigkeiten, Handwerker und Maschinen benötigt. Insbesondere benötigt der Treppenbau CNC-Maschinen zum Erstellen der einzelnen Treppenteile nach der Vorgabe von Computersoftware. Diese millimetergenau angefertigten Teile müssen im Anschluss jedoch fachgerecht von versierten Handwerkern überprüft und auf Hochglanz gebracht werden, bevor der Versand und die Montage erfolgen können.

