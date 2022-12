Haus streichen und Außenanlagen neu gestalten: Das wird benötigt

Wer sein Haus neu streichen oder eine Außenanlage neu gestalten möchte, sollte gut vorbereitet ans Werk gehen. Dazu gehören das richtige Werkzeug sowie spezielle Hilfsmittel, welche die Arbeit an einer Fassade erleichtern.

Sicherheitsvorkehrungen treffen und die Höhe meistern

Arbeiten an einer Fassade werden nicht umsonst von Fachbetrieben angeboten. Denn dabei gibt es einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Zuallererst sollte man sich vergewissern, dass die richtige Dämmung für die Hausfassade, um Brände zu vermeiden, vorhanden ist. Ist diese Frage geklärt, benötigt die Arbeit an einer Außenanlage ein Mittel, um die Höhe sicher zu bewältigen. Dazu gibt es die folgenden Möglichkeiten:

Rohrgerüst



Leitergerüst



Stehleiter



Arbeitsbühne

Rohrgerüst

Ein traditionelles Rohrgerüst kann bei einer spezialisierten Gerüstbau-Firma gemietet werden. Das Gerüst wird maßgeschneidert aufgebaut und nach der Arbeit von der Leihfirma wieder abgebaut. Für das Rohrgerüst bezahlt man für gewöhnlich einen Pauschalpreis oder es wird ein Mietpreis pro Tag vereinbart. Manche Unternehmen bieten Rohrgerüste aber nur wochen- oder monatsweise an. Der Preis dafür kann deshalb im vierstelligen Bereich liegen.

Leitergerüst

Im Baumarkt gibt es sogenannte Leitergerüste zu kaufen, die meistens aus einem Grundmodul bestehen und mit gewissen Zusatzteilen erweitert werden können. Die Grundmodule kosten rund 400EUR. Der Nachteil an Leitergerüsten ist, dass man nur abschnittsweise die Fassade bearbeiten kann und das Leitergerüst gegebenenfalls nachrücken muss.

Stehleiter

Die einfache Stehleiter ist die günstigste Variante, um in die Höhe zu gelangen. Jedoch ist sie weder praktisch noch sicher. Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss die Leiter beidseitig gestützt werden. Zudem sollte man sich selbst durch Leibgurte sichern. Dazu kommt, dass die Arbeit an der Fassade relativ umständlich vonstattengeht. Mit der Stehleiter kann immer nur eine kleine Fläche zum Streichen erreicht werden. Um Schäden an der Fassade zu verhindern, sollte zudem der obere Teil der Leiter gepolstert sein.

Arbeitsbühne

Eine sehr praktische Möglichkeit, um alle Teile einer Fassade gut zu erreichen, ist die Arbeitsbühne. Arbeitsbühnen gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Sie sind funktional und ermöglichen ein sicheres und ungehindertes Streichen des Hauses. Arbeitsbühnen von Boels können gemietet werden. Ein Ankauf ist nicht nötig.

Wichtige Werkzeuge für das Streichen einer Fassade

Wer die Vorbereitungen für das Streichen des Hauses getroffen hat, sollte sich anschließend das benötigte Werkzeug zulegen. Dazu zählen die folgenden Materialien:

Farbe für den Außenanstrich



Malerbürste oder Farbroller in guter Qualität



Mittelgroßer Flachpinsel für die Ränder



Klebeband



Plane zum Abdecken angrenzender Bauteile



Eimer mit Abstreifgitter



Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger

Benötigt die Fassade vor dem Anstrich eine Reparatur, werden noch weitere Werkzeuge benötigt, wie eine Drahtbürste, eine Spachtel, Reparaturspachtelmasse sowie eventuell einen Hammer, ein Stemmeisen und eine Glättkelle.

Worauf sonst noch zu achten ist

Um alle benötigten Materialien vom Baumarkt zur Baustelle zu transportieren, lohnt sich die Anschaffung eines kleinen Anhängers. Dieser muss jedoch nicht gekauft werden. Einen Anhänger mit Plane mieten erspart viel Geld, das gerade bei der Renovierung eines Hauses gut anderweitig eingesetzt werden kann.

Fazit

Beim Streichen der Hausfassade ist eine gute Vorbereitung essenziell, um die Sicherheit bei der Arbeit und ein gutes Ergebnis zu gewährleisten. Insbesondere die Arbeit in der Höhe erfordert einen festen Stand, um sicher und effizient die Arbeit zu erledigen.

