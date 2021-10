Zu Hause entspannen bringt Körper und Geist zusammen

Immer mehr Menschen möchten die Freizeit nutzen, um sich zu entspannen und neue Kräfte für die kommenden Tage zu schöpfen. Die immer steigenden Anforderungen des Lebens können uns ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen, es ist daher unabdingbar, zur Ruhe zu kommen und den Stress außen vor zu lassen. Doch wie gelingt es, dass man in den eigenen vier Wänden Kraft schöpfen kann und die Entspannung genießt? Nicht nur Raumdüfte können zum Erholen beitragen. Mit wenigen Tricks schafft man aus den eigenen vier Wänden eine Wohlfühloase, in der man richtig entspannen und sich erholen kann.

Ein eigenes Spa

Der Trend geht zum hauseigenen Spa im heimischen Badezimmer, in dem man sich nach einem anstrengenden Tag erholen und die Seele baumeln lassen kann. Dies gelingt auch ohne kostspieligen Umbau der Nasszelle, denn mit wenigen Handgriffen und durch ausgewählte Raumdüfte kann man aus einem normalen Badezimmer eine gemütliche Wohlfühloase erstellen, in der man es sich gerne gut gehen lässt. Ein sanftes Licht, Ordnung und warme, kuschelige Handtücher machen im Handumdrehen ein kleines Spa. Mit Düften schafft man zusätzlich eine wohlige Atmosphäre, die im warmen Bad mit Schönheitsprodukten, wie zum Beispiel von Rituals abgerundet wird.



Harmonie schaffen mit den richtigen Farben



Ein kleines Make-over der Wohnung kann zur Entspannung beitragen. Wer sich einen Rückzugsort in den eigenen vier Wänden erschaffen will, an dem man sich erholen und entspannen kann, der sollte zu harmonischen Farben greifen, die unaufgeregt auf die Psyche wirken und so zur Erholung beitragen können. Natürliche Farben in hellen Tönen wirken entspannend und sorgt für Gelassenheit. Sanftes Blau oder ein Waldgrün, sowie die im Trend liegenden Pastelltöne können beruhigend auf den Menschen wirken und so den Entspannungseffekt unterstützen. Idealerweise kann man diese Wandfarben im Schlafzimmer oder Wohnzimmer platzieren, um den beruhigenden Effekt effektiv zu nutzen.



Wer seine Wohnung nicht in den beruhigenden Farbtönen streichen möchte, kann sich die Erkenntnisse der Farblehre dennoch zu Nutze machen, in dem man Accessoires in den entsprechenden Farben in den Räumen platziert. Weiche Kissen oder Decken, unaufgeregte Dekoobjekte setzen nicht nur einen Farbakzent, sondern können ebenfalls eine beruhigende Wirkung ausüben.

Mit der regelmäßigen Teezeremonie entspannen

Der hektische Alltag lässt es häufig nicht zu, dass wir während des Tages eine Auszeit für unser Wohlbefinden nehmen, dabei wäre dies so wichtig, damit man zur Ruhe kommen kann. Man sollte sich also die Zeit nehmen, in Ruhe einen Tee oder eine Tasse Kakao oder Kaffee zu genießen und in sich zu kehren. Bei diesem Genussmoment lässt man sich nicht von der Türklingel oder dem Handy stören, sondern genießt den Augenblick ganz bewusst. Am besten entschleunigt man in einem regelmäßigen Ritual, ganz egal, ob man dabei ein Heißgetränk genießt oder sich ein Stück Schokolade gönnt. Auch wenn es nur eine halbe Stunde täglich ist, kann man in dieser Zeremonie Kräfte sammeln und sich vom Alltagsstress erholen.



Sanftes Licht



Das richtige Licht hat enorm viel mit dem Wohlbefinden zu tun. Sanftes Licht kann dazu beitragen, sich ausgeruht und erholt zu fühlen. Im Baumarkt findet man eine riesige Auswahl an Glühbirnen mit unterschiedlicher Helligkeit, aber auch solche, die sich farblich verändern können. Schon für wenige Euro kann man sich eine Glühbirne mit Farbverlauf kaufen, die sich dank der wechselnden Farben auf das Wohlbefinden auswirken können. So kann ein sanftes, blaues Licht für Erholung sorgen, während ein helles weiß morgens für Vitalität sorgt. So lässt sich das Licht je nach Bedarf immer wieder verändern und wirkt sich immer wieder anders auf das Wohlbefinden aus.



Fazit:

Es braucht nicht viel, um eine Auszeit in den Alltag einzubauen. Schon mit wenigen Handgriffen kann man aus seinem Zuhause einen Ort der Entspannung und Erholung schaffen. Wer es dann noch schafft, regelmäßige Auszeiten in den Alltag zu integrieren und sich in diesen Momenten ausschließlich auf sich selbst konzentrieren kann, schafft es, mit mehr Gelassenheit durch den Tag zu gehen.



