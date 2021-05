Apothekertipp: Teststreifen für Blutzucker richtig handhaben

Ganz gleich, wie oft der Blutzucker kontrolliert wird: Für ein zuverlässiges Messergebnis sollte man sorgfältig mit den Teststreifen umgehen, rät Apothekerin Dr. Sabine Bauer aus Burglengenfeld im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Denn Feuchtigkeit und Schmutz können die Streifen unbrauchbar machen.

Messfelder an beiden Enden nicht berühren

Die Blutzuckerteststreifen sollten immer in der Originaldose aufbewahrt und keinesfalls lose in die Hemd- oder Hosentasche gesteckt werden. "Bei Bedarf entnehmen Sie einen Streifen und verschließen die Dose sofort wieder", empfiehlt Apothekerin Bauer. "Fassen Sie die Streifen möglichst in der Mitte oder an der Kante an, und achten Sie darauf, die Messfelder an beiden Enden nicht zu berühren." Die Hände sollten dabei sauber und trocken sein. Tipp: Für Menschen, die mit den Fingern nicht mehr so geschickt sind, ist ein Blutzuckermessgerät empfehlenswert, in das eine Testkassette mit 50 Teststreifen eingelegt wird.

Damit der Messwert stimmt, sollten Gerät und Teststreifen die gleiche Temperatur haben. Auch das Verfallsdatum der Streifen sollte man im Auge behalten, so Sabine Bauer: "Ist es abgelaufen, funktionieren die Teststreifen nicht mehr richtig, und das Messgerät reagiert mit einer Fehlermeldung."

