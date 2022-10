Immunsystem: 5:0 für eine starke Abwehr - 5 Strategien die gut durch den Winter helfen

Grippeviren und andere Krankheitserreger gehen jetzt, in der kalten Jahreszeit, wieder um - auch Covid-19 zirkuliert weiterhin. Um uns zu schützen, arbeitet das Immunsystem auf Hochtouren. Im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zeigen Prof. Dr. Ulrike Gimsa, Immunologin in Dummerstorf, und Prof. Dr. Carsten Watzl, Immunologe an der TU Dortmund, fünf Strategien, mit denen wir unsere Abwehr winterfest machen können.

1:0 durch Bewegung: Moderater Ausdauersport wie Fahrradfahren, Gymnastik, Nordic Walking, Schwimmen, aber auch Spaziergänge können die Abwehr unterstützen, so Ulrike Gimsa. Bewegung ist deshalb so gut fürs Immunsystem, weil die Lymphbahnen - die Transportwege für Immunzellen - keine "Pumpe" wie unsere Arterien im Herz haben. Stattdessen wird die Lymphe durch Muskelbewegungen durch den Körper gepumpt. Aber Vorsicht: Zu intensives Training kann das Immunsystem schwächen und anfälliger für Infekte machen. 2:0 durch Schlaf: Damit unsere Abwehr optimal funktioniert, sind Pausen wichtig. Ganz besonders aber ausreichender und ungestörter Schlaf, betont Carsten Watzl. Es wirke sich positiv aus, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und auch wieder aufzustehen, so der Experte. 3:0 durch Humor: "Pflegen Sie Ihre Seele", appelliert Ulrike Gimsa. Sozialkontakte sind dabei enorm hilfreich - etwa ein Treffen mit Familie oder Freunden, mit denen man gemeinsam lachen kann. Denn Lachen stärkt nachweislich die Immunabwehr. 4:0 durch Entspannung: Unter chronischem Stress leidet irgendwann der körpereigene Schutz vor Erregern, sagt Immunologe Watzl. Helfen können vielen Menschen Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation und progressive Muskelentspannung, aber auch Spaziergänge an der frischen Luft. 5:0 durch Ernährung: Ideal für das Immunsystem sind Energie und ein Mix verschiedener Nährstoffe. Die bekommt, wer viel Gemüse und Obst und wenig tierische Fette konsumiert, eher zu unverarbeiteten Lebensmitteln greift und mit Zucker sparsam umgeht. Um gut gegen Infekte gewappnet zu sein, sollte man außerdem auf Giftstoffe verzichten, welche die Abwehrkräfte schwächen. An erster Stelle stehen dabei Zigaretten und Alkohol. Rauchen schädigt die Schleimhäute der Atemwege und macht so die Bahn für Erreger frei. Und Alkohol bremst die Abwehrzellen im Körper aus.