Wie natürliche Hautpflege zur achtsamen Selbstpflege wird

Wer nicht nur seine Haut pflegen, sondern auch der Seele etwas Gutes tun will, muss nicht unbedingt einen Besuch im Spa oder gleich ein ganzes Wellness-Wochenende buchen. Oft helfen kleine Auszeiten, um erholt in den Tag zu starten oder Momente der Ruhe zu finden. Karim Sattar, international tätiger Kosmetikprofi und Make up-Artist beim Bio- und Naturkosmetikunternehmen Primavera, erklärt, wie sich Selbstpflege mit Kosmetikanwendungen verbinden und ganz einfach im Alltag verankern lässt.

"Natürlich duftende Naturkosmetik ist nicht nur Schutz und Pflege für unsere Haut. Sie kann auch helfen, uns zu beflügeln und unseren Stimmungen und Bedürfnissen Raum zu geben", so Karim Sattar. Für den Kosmetikprofi ist natürliche Schönheit seit jeher ein Spiegelbild des Einklangs von Körper, Geist und Seele. Als Global Communications Expert führt er für Primavera weltweit Trainings, Seminare und Expertentalks durch.

Pflege durch Rituale zur Me-time machen

Häufige auftretende Irritationen wie fahle oder unreine Haut, aber auch ein hektischer Alltag lassen sich ihm zufolge mit einer achtsamen Selbstpflege mit wirksamer Naturkosmetik hilfreich angehen - etwa durch frische Zitrus- oder Minzakkorde bei allen drei Reinigungsprodukten der Primavera Organic Skincare Linie bei der morgendlichen Gesichtsreinigung. Zu den jeweiligen Hautpflegelinien gehören Duftkompositionen, die das Pflegritual dezent olfaktorisch unterstützen.

"Grundsätzlich sollten wir unserer Intuition viel mehr vertrauen", so Karim Sattar. "Die Night Cream & Mask aus der Glowing Age Linie beruhigt empfindliche, irritierte und gestresste Haut und kann mit ihrem natürlichen Duft dazu beitragen, das abendliche Gedankenkarussel zu stoppen. Ob es nur 5 oder 50 Minuten am Tag sind: Wichtig ist es, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und diese Me-time als Ritual im Alltag zu etablieren."

Für ihn persönlich sei dabei ein bewusster Start- und Endpunkt ganz entscheidend. "Mein Ritual startet mit dem Anzünden einer Kerze im Bad. Dann höre ich keine Musik, schaue nicht fern, habe kein Handy in der Nähe, sondern nehme nur mich selbst wahr. Wenn ich mit meinem Pflegeritual fertig bin, puste ich die Kerze wieder aus. Solange die Kerze brennt, geht es nur um mich."

Wirkkosmetik aus der Natur

Die Organic Skincare Produkte von Primavera kombinieren die langjährige Erfahrung des Bio-Pioniers in den Bereichen Aromatherapie und Naturkosmetik mit innovativen Pflanzenkompositionen aus Pflanzenölen und Hydrolaten sowie neuen Wirkkomplexen. Das Sortiment umfasst 19 Produkte, die sich je nach Hautbedürfnis individuell kombinieren lassen: Während die Hydrating-Range mit ihrem spritzig-erfrischenden Duft von Cassis Feuchtigkeit spendet, wirkt die Pure Balance-Range mit Salbei eher kühlend und klärend. Die Glowing Age Range für die anspruchsvolle und reife Haut schafft Vertrauen durch eher blumige und warm-weiche Akkorde und intensive Pflege durch Kahaiöl. Die drei energetisierenden Spezialprodukte aus der Energy Boost Linie sind ganz unterschiedlich in ihrer jeweiligen Rezeptur und Wirkweise. Daher eignen sie sich auch für alle Hauttypen, je nach Bedürfnis und Hautzustand: Ein Hyaluron Serum, ein Vitamin C Serum und eine spezielle Augenpflege, die Eye Creme for Face.

Baukastensystem für Individualität

Das Sortiment besteht insgesamt aus drei Hauttyplinien und zwei weiteren Linien, die für alle geeignet sind: Hydrating für normale trockene und sensible Haut, Pure Balance für Mischhaut und ölige Haut, Glowing Age für anspruchsvolle, reife Haut sowie die Linien Cleansing und Energy Boost für alle Haut- und jeweiligen Pflegebedürfnisse.

Alle Rezepturen enthalten naturreine, duftende Pflanzenwirkstoffe vorzugsweise aus Bio-Anbau in hochwirksamen, aber sehr leichten Formulierungen. In der Anwendung bietet die Organic Skincare Gesichtspflege somit maximale Individualität. Alle Produkte lassen sich im Sinne von Mix & Match je nach Hautbild und auch Hautzustand verbinden, sodass sich ihre Wirkkraft ergänzt und verstärkt.

Quelle: PRIMAVERA LIFE (ots)