Schlaf-Ratgeber: Wie wichtig ist die richtige Bettgröße?

Ein erholsamer Schlaf ist wichtig für Körper und Geist und setzt in erster Linie die richtige Bettgröße voraus. An dieser Stelle fällt nicht nur die Breite und Länge des Bettes, sondern vor allem auch die Höhe entscheidend ins Gewicht. Wie sich die passende Bettgröße ermitteln lässt und warum ein zu kleines Bett den Schlafkomfort beeinträchtigt, verraten wir in den folgenden Zeilen.

Nur die richtige Bettgröße ermöglicht eine gesunde Schlafposition Der Mensch verbringt den Großteil seines Lebens im Bett und benötigt ausreichend Schlaf, um gestärkt in den Tag zu starten. Ein gemütliches und ausreichend großes Bett erlaubt es dem Schlafenden, sich genüsslich auszustrecken sowie die Position bei Bedarf zu wechseln. Ist das Platzangebot des Bettes jedoch beschränkt, fühlt sich der Schlafende schnell eingeengt und wacht schlimmstenfalls mit Schmerzen und Verspannungen auf. Daher sollte das eigene Bett perfekt auf die eigene Körpergröße zugeschnitten sein und zudem einen zusätzlichen Bewegungsspielraum bieten. So ist die richtige Bettgröße ein durchaus wichtiger Faktor, um langfristig bequem gebettet zu werden. Die Breite des Bettes ist entscheidend Die passende Breite des Bettes hängt in erster Linie von der Personenanzahl sowie den Maßen des oder der Schlafenden ab. Während für Kinder sowie Teenager in der Regel eine Bettbreite von 90 bis 100 Zentimetern passend ist, bevorzugen Erwachsene eine Breite von mindestens 100 Zentimetern. Wer sich etwas mehr Bewegungsfreiheit wünscht, der kann auch ein Bett mit einer Breite von 120 oder 140 Zentimetern nutzen. Modelle mit einer Breite von 140 Zentimetern können zudem im Einzelfall auch als Doppelbett eingesetzt werden. Allerdings ist zu beachten, dass beide Personen sich bei dieser Bettbreite nur eingeschränkt bewegen können und daher die Schlafqualität beider Nutzer gemindert wird. Für den dauerhaften Gebrauch empfehlen wir daher in erster Linie Doppelbetten mit einer Breite von mindestens 180 Zentimetern bzw. 200 Zentimetern. Sofern das Schlafzimmer etwas kleiner ausfällt, lassen sich auch Doppelbetten mit einer Breite von 160 Zentimetern nutzen.

Die Länge des Bettes muss stimmen Die Länge des Bettes ist ein weiterer wichtiger Faktor und sollte ebenfalls in Abhängigkeit der eigenen Körpergröße ausgewählt werden. Fällt das Bett zu kurz aus, müssen die Beine in einer angewinkelten Position verharren, sodass kein erholsamer Schlaf gewährleistet wird. Als Richtwert dient bei der korrekten Länge des Bettes die eigene Körpergröße, auf die noch einmal 20 Zentimeter hinzugerechnet werden. Während sich die Standardlänge von Betten auf 200 Zentimeter beläuft, eignen sich Betten mit einer Länge von 2,10 Zentimetern und mehr für besonders große Personen. Kleinere Personen, die im Schlafzimmer Platz sparen möchten, können hingegen Betten mit Unterlängen von 1,80 bis 1,90 Zentimeter wählen. Doch auch hier sollte nicht zu knapp kalkuliert werden, um eine natürliche und entspannte Schlafposition sicherzustellen. Die richtige Höhe ermöglicht ein problemloses Aufstehen Auch die Höhe des Bettes sollte auf die eigene Körpergröße abgestimmt werden, um das Aufstehen am Morgen zu erleichtern. Insbesondere ältere Menschen sowie Personen mit Gelenkproblemen sollten ohne Probleme in das Bett steigen können. Die ideale Höhe ist bei einem Bett immer dann gegeben, wenn die Füße beim aufrechten Sitzen problemlos den Boden berühren können. Dennoch werden vor allem Betten empfohlen, deren Liegefläche sich wenigstens 30 Zentimeter oberhalb des Bodens befindet, sodass vor allem Allergiker nicht durch die Staubbelastung beeinträchtigt werden. Zudem ist bei höheren Betten eine verbesserte Luftzirkulation gegeben, sodass Schimmel nicht so schnell entstehen kann. Wer an dieser Stelle ein Bett mit einer sehr niedrigen Höhe wählt, der sollte daher auf eine Matratze aus besonders atmungsaktiven Materialien Wert legen. Bei einem Doppelbett empfehlen wir, die Höhe des Bettes stets auf die jeweils kleinere Person abzustimmen. Fazit Die Bettgröße sollte in erster Linie zur eigenen Körpergröße passen und keinesfalls zu knapp ausfallen. Wer sich an dieser Stelle unsicher ist, dem empfehlen wir, vorab genau Maß zu nehmen und im Zweifel ein etwas größeres Bett zu wählen. ---



