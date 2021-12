So können Sie abnehmen, ohne Ihrer Gesundheit zu schaden

Ein Kaloriendefizit ist eine der wichtigsten Regeln für schlanke Menschen. Es ist aber wichtig zu wissen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Mengen an Kalorien benötigen, um ihren Körper zu versorgen. Um also abzunehmen, müssen Sie zunächst herausfinden, wie aktiv Sie sind und mindestens 200-400 Kalorien Man unterscheidet folgende Aktivitätsniveaus:

Versuchen Sie, eine Aktivität zu wählen, die finanziell (Geld ist immer ein Thema), körperlich (Sie müssen sich Ihres Fitnessniveaus bewusst sein) und geistig (Sie müssen Spaß daran haben) tragbar ist. Übergewicht bedeutet nicht, dass Sie mit dem Laufen oder Skaten anfangen müssen. Morgensport oder ein langer, zügiger Spaziergang reichen aus. Es gibt zahlreiche Programme, die Ihren Kalorienverbrauch und Ihre Schritte/Aktivität zählen.



Abnehmen beginnt in der Küche, und Ihre Ernährung ist der Schlüssel zu einem gesunden und schlanken Körper. Es ist wichtig, den Speiseplan zugunsten der Diät zu überdenken: Es ist ratsam, fünf Mahlzeiten am Tag zu essen, einschließlich zweier Zwischenmahlzeiten, unverarbeitetes Getreide, frisches Gemüse, Meeresfrüchte, die viel Eiweiß enthalten, zu bevorzugen (hilft nicht nur beim Aufbau starker Muskeln, sondern auch bei der schnellen Sättigung). Außerdem können Ihnen auch die von den schlanken Menschen gesammelten Slimymed Erfahrungen auf dem Weg zu Ihrem idealen Körper behilflich sein.



Es sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten geachtet werden. Um abzunehmen, sollte man viel Eiweiß zu sich nehmen und auf Kohlenhydrate weitgehend verzichten.



Ein gesunder und ausreichender Schlaf ist für das normale Funktionieren des Körpers unerlässlich. Die Menge an Schlaf, die jeder Mensch braucht, ist unterschiedlich, aber im Durchschnitt sind es 8 Stunden. Es ist wichtig, sich anzugewöhnen, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen.

Der menschliche Körper besteht zu 80 % aus Wasser. Üblich ist eine Flüssigkeitszufuhr von 3,5 Litern für Männer mit einem Gewicht von 70 kg und 2,5 Litern für Frauen. Dazu gehört natürlich nicht nur Wasser, sondern alle Flüssigkeiten, die mit den Mahlzeiten in unseren Körper gelangen: Säfte, Kaffee, Suppen und Obst. Aber jeder Körper ist anders, und diese Werte können von folgenden Faktoren beeinflusst werden: Alter, Gewicht, Geschlecht, Menstruationszyklus, Umgebungstemperatur, Ernährung und Gesundheitszustand. Wichtig ist, dass Sie so viel Wasser trinken, wie Ihr Körper benötigt. Sie erkennen dies am fehlenden Durst und an der Farbe Ihres Urins - er sollte hellgelb oder transparent sein.



Ein wichtiger Indikator für die Gewichtsabnahme ist nicht das Gewicht einer Person, sondern die Verringerung ihres Körpervolumens. Fett ist viel leichter als Muskeln. Wenn Sie also Fett verlieren und Muskelmasse aufbauen, ändert sich Ihr Gewicht möglicherweise nicht wesentlich (oder bleibt sogar gleich). Im umgekehrten Fall - schnelle Gewichtsabnahme (1,5-2 kg in 3 Tagen) - kann es sein, dass es sich nicht um eine Gewichtsabnahme handelt, sondern nur darum, überschüssige Flüssigkeit loszuwerden.



Viele Menschen setzen sich anfangs unrealistische Ziele und geben auf halbem Weg auf, weil sie das Ziel nicht erreicht haben. Es ist unmöglich, in einer Woche 10 kg abzunehmen. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass das Abnehmen ein langer und mühsamer Prozess ist.



Wird man abnehmen, wenn man nicht isst? Eine Gewichtsabnahme durch Fasten ist durchaus realistisch. Aber wenn es vorbei ist, kommt der Körper aus dem Stress heraus und fängt an, Vorräte anzulegen, was sofort zu einem Rückfall führen wird.



Was Zauberpillen und Schlankheitspulver angeht, so können diuretische Tabletten oder Abführmittel nur von einem Arzt nach einer Untersuchung des Körpers verschrieben werden. Auch ein gesunder Mensch kann durch solche Medikamente schwer geschädigt werden.



Die Menschen beginnen oft in bestimmten Zeitabschnitten mit dem Abnehmen, "ab Montag" oder "bis zum Sommer". Das ist ein großer Fehler. Der Sommer kommt und geht, aber ein schöner und gesunder Körper sollte immer da sein. Es ist eine große Belastung für den Körper, abzunehmen und dann wieder zuzunehmen. Man muss sich ständig fit und straff halten.



Vergessen Sie aber nicht, dass übermäßige körperliche Betätigung in Verbindung mit Schlafmangel und Mangelernährung schreckliche Auswirkungen auf den gesamten Körper hat. Dies kann zu chronischer Müdigkeit und einer Störung des Hormonhaushalts der Frau führen.



