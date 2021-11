Besser durch die Schwangerschaft – Mit diesen Tipps steigern Sie Ihre Gesundheit

Sie hegen einen Kinderwunsch, möchten diesen endlich umsetzen oder sind bereits schwanger? Sicherlich geht mit dieser aufregenden Phase des Lebens auch ein großes Fragezeichen einher. Viele Aspekte des alltäglichen Lebens sollten noch einmal überdacht werden, um Ihre eigene Gesundheit sowie die Gesundheit des Kindes zu fördern. Nicht nur das Vermeiden von Alkohol und Nikotin sollte dabei auf der To-Do-Liste stehen. Ebenso gilt es, die Ernährung auf die Anforderungen einer Schwangerschaft anzupassen und den Körper ausreichend zu schonen. Sie hegen einen Kinderwunsch, möchten diesen endlich umsetzen oder sind bereits schwanger? Sicherlich geht mit dieser aufregenden Phase des Lebens auch ein großes Fragezeichen einher. Viele Aspekte des alltäglichen Lebens sollten noch einmal überdacht werden, um Ihre eigene Gesundheit sowie die Gesundheit des Kindes zu fördern. Nicht nur das Vermeiden von Alkohol und Nikotin sollte dabei auf der To-Do-Liste stehen. Ebenso gilt es, die Ernährung auf die Anforderungen einer Schwangerschaft anzupassen und den Körper ausreichend zu schonen.

Mit E-Zigaretten gegen die Nikotinsucht

E-Zigaretten bieten Raucherinne die Möglichkeit, frei von Nikotin zu dampfen. Denn die praktischen elektronischen Zigaretten lassen sich mit jedem beliebigen Liquid füllen. Im Shop Ihres Vertrauens finden sie zahlreiche Produkte, welche mit leckeren Geschmäckern punkten und zeitgleich frei von Nikotin sind. Unter dampfi.de finden Sie zahlreiche interessante Fakten und Tipps rund um E-Zigarette Schweiz. Hierbei erfahren Sie auch, wie Sie sich bei einem Schwangerschaftswunsch perfekt auf die Zeit des Schwangerseins und Stillens vorberieten. Denn sobald bekannt ist, dass Sie schwanger sind, muss das Rauchen eingestellt werden. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Frauen mit Kinderwunsch, zu einer langsamen Absetzung des Nikotins. Dazu kann man Liquids mit diversen Nikotingehalten wählen. In regelmäßigen Abständen minimiert man die Nikotinmenge im Liquid, sodass man sich über mehrere Monate hinweg vollkommen vom Nikotin befreien kann. Klappt es dann mit der Schwangerschaft, kann das Rauchen deutlich leichter beendet werden.



Verbotene Lebensmittel für Schwangere und Stillende

In der Schwangerschaft sowie der Stillzeit sollten man seine Ernährung einmal genauer überdenken. Viele Lebensmittel, welche meist unbedacht verzehrt werden, gehen mit einem Gesundheitsrisiko für das ungeborene Kind einher. Ein Beispiel hierfür sind Rohmilchprodukte oder rohes Fleisch. Beim Verzehr besteht die Gefahr einer Infektion oder der Übertragung von Viren und Erregern. Insbesondere Listerien, Toxoplasmen oder Salmonellen können zu einer Gefahr für die Gesundheit Ihres Babys werden. Meist ist Schwangeren bewusst, welche Lebensmittel nicht verzehrt werden dürfen. Dass rohe Eier, aufgrund der Salmonellengefahr verboten sind, scheint klar. Doch nicht immer wird bedacht, worin ebendiese Zutat enthalten ist. So finden sich rohe Eier vollkommen unverarbeitet auch in Tiramisu. Zudem enthält dieser Nachtisch meist auch Alkohol. Beide stellen große Risikofaktoren für eine Schwangerschaft dar.

Wenn man sich nicht sicher ist, wie die Ernährung in der Schwangerschaft grundlegend gestaltet sein sollte oder sich nicht nur seinen Gelüsten hingeben möchte, um eine rundum umfassende Versorgung mit Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen sicherzustellen, kann eine Ernährungsberatung mit hilfreichen Tipps und Tricks weiterhelfen. Für den Anfang findet man auch hier spannende Informationen rund um die Essgewohnheiten in der Schwangerschaft und Stillzeit.



Diese Sportarten sollten Sie meiden

Sportliche Aktivität in der Schwangerschaft bringt Mutter sowie Kind zahlreiche Vorteile. So kann man beispielsweise den Erhalt der Muskulatur fördern. Das nach vorne ziehende Gewicht kann durch den Rücken besser ausgeglichen werden, sodass Rückenschmerzen vermieden werden. Ebenso trägt er Aufbau des Beckenbodens dazu bei, dass das Risiko der Inkontinenz nach der Geburt deutlich sinkt. Eine extreme Gewichtszunahme kann durch ausreichend Bewegung ebenso ausgeglichen werden. Bewegung ist gesund - doch es gibt Sportarten, welche in der Schwangerschaft absolut ungeeignet sind. So sollte man unter keinen Umständen schnelles Laufen durchführen. Sprints, die mit einer schnellen Beschleunigung sowie einem abrupten Abbremsen einhergehen, können nicht nur Beschwerden hervorrufen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Fehlgeburt kommen. Ebenso sind Sportarten zu vermeiden, bei welchen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht. Wer gerne Mannschaftssportarten wie Fußball spielt, sollte dies für den Zeitraum der Schwangerschaft vermeiden. Das Training kann auf leichte Laufübungen sowie den Umgang mit dem Ball begrenzt werden. Der direkte Kontakt zu Gegnerinnen beim Zweikampf muss vermieden werden. Denn ein Zusammenstoß kann zu einer Verletzung des Kindes oder Fehlgeburt führen.



