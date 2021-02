Das hilft gegen Stress

Wir alle werden mit Stressoren konfrontiert, die uns im Berufs- und Alltagsleben begegnen. Bis zu einem gewissen Grad gehört Stress zum Leben dazu. Doch ab einem gewissen Punkt kann Stress auch schädlich für unsere Gesundheit sein und unsere Lebensqualität merklich verschlechtern. Zu viel Stress sorgt für eine übermäßige Ausschüttung von Cortisol, welches auch als Stresshormon bezeichnet wird. Es kann zu Schlafstörungen führen als auch das Herz-Kreislaufsystem negativ beeinflussen. Deshalb ist es wichtig Rituale zu haben, die den Stresspegel nach unten bringen.

Lernen Sie im Alltag Dinge loszulassen

Wir müssen ständig funktionieren, schließlich möchten wir alle erfolgreich im Leben sein. Dabei merken wir nicht, dass wir uns schnell überlasten. Es ist ein schleichender Prozess, weshalb viele Betroffene ihre Lebensweise nicht ändern. Folglich ist es wichtig die Alltagssorgen auch mal loszulassen. Gibt es Tage, an denen Sie mal nicht erreichbar sind und Ihre E-Mails nicht checken? Nein? Dann wird es höchste Zeit! Um ein inneres Gleichgewicht zu haben ist es unabdingbar Momente zu haben, an denen wir uns Ruhe und Erholung gönnen. Körper, Geist und Seele sollten stets in einem Einklang sein. Dies wird nur durch Pausen und Ruhephasen erreicht.

Gönnen Sie sich Annehmlichkeiten

Nicht selten sparen wir für langfristige Ziele, wie zum Beispiel für unser Alter oder für eine Immobilie. Sicherlich ist es wichtig, sich finanziell abzusichern, doch sollten wir auch lernen den Moment des Lebens zu genießen. Das Leben fängt nicht erst im hohen Alter an! Gehen Sie achtsam mit sich selbst um und leisten Sie sich gelegentlich Dinge, die Sie gerne unternehmen möchten. Es spielt keine Rolle, um was es sich handelt, es sollte Sie lediglich glücklich machen. Auf diese Weise kommt es zur Ausschüttung von Endorphinen, bzw. Glückshormonen, anstelle von Cortisol. Machen Sie eine Reise oder gehen Sie mal wieder shoppen. Statten Sie der Sauna einen Besuch ab. Die Liste ist lang und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Ändern Sie ihr Umfeld und ihre Situation

Es ist keinesfalls möglich dem Stress gänzlich zu entfliehen, denn wir alle haben unsere Pflichten und unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Dennoch gilt dieser Grundsatz nur dann, wenn es Ihnen langfristig nicht schadet. Werden Sie somit ständig mit Stress torpediert, sodass Ihre Gesundheit gefährdet ist und Ihre Lebensqualität stark einschränkt wird, dann wird es Zeit zu handeln! Gehen Sie in sich und überlegen Sie, ob die aktuelle Lebenslage dem entspricht, wie Sie gerne leben möchten. Gegebenenfalls schließen Sie aus Ihrer Überlegung, dass eventuell der aktuelle Job nicht der richtige ist oder Ihr soziales Umfeld nicht zu Ihnen passt. Ganz gleich, welche Schlussfolgerung Sie gezogen haben, Sie sollten vor allen Dingen handeln! Seien Sie die Veränderung, die Sie im Leben haben möchten.

Natürliche Hilfsmittel zum Abschalten

Eine einfache Methode, um die Alltagssorgen und den Stress für einen Moment zu vergessen sind CBD-Produkte. Sie können CBD Öl kaufen, um Ihr inneres Wohlbefinden ins Gleichgewicht zu bringen. Es handelt sich dabei um Cannabidiol, welches aus der weiblichen Hanfpflanze extrahiert wird. CBD-Produkte haben keine psychoaktive Wirkung und sind frei verkäuflich. Die Wirkung wird als angstlösend, entzündungshemmend und schmerzlindernd beschrieben. Selbst die Medizin hat die Wirkung für sich entdeckt und das Potenzial erkannt, weshalb es bereits in Kliniken bei Patienten erfolgreich getestet worden ist. Der Vorteil für Sie, ist die gute Verfügbarkeit und die schnelle Wirkungsweise. Langfristig hilft CBD die Schlafqualität und das innere Wohlbefindenzu verbessern.

