Neue Kryptowährungen, die man im Auge behalten sollte

Während digitale Großwährungen wie Bitcoin und Ethereum bereits ein beispielloses Wachstum erlebt haben, gibt es in diesem Bereich viele Krypto-Assets, die noch nicht voll entwickelt sind. In diesem Leitfaden werden daher die besten aufstrebenden Kryptoanlagen vorgestellt, die Anleger im Auge behalten sollten, wenn sie zukünftig den einen oder anderen Gewinn einstreichen und vom Kryptowachstum profitieren wollen.

1. AVAX - Der Allrounder unter den Neueren

Avalanche ($AVAX) ist ein Projekt von Ava Labs. Es wird derzeit von Cornell-Professor Emin Gün Sirer geleitet, der Avalanche zusammen mit Kevin Sekniqi und Maofan Yin gegründet hat. Das Projekt hat im September 2020, nach mehr als einem Jahr Entwicklungszeit, ein Mainnet veröffentlicht.

Die AVAX-Entwickler bezeichnen die Plattform als "Plattform der Plattformen". Das Protokoll nutzt drei verschiedene Blockchains, um ein interoperables und vertrauensloses Framework zu schaffen, das Entwicklern von Ethereum, dezentralem Finanzwesen (DeFi) und dezentralen Anwendungen (Dapps) entgegenkommt. Das bedeutet, dass Avalanche eine hervorragende Option für all diejenigen sind, die in das große Ganze investieren und sich etliche Möglichkeiten offenhalten wollen. Falls Sie hierzu ebenfalls gehören, können Sie sich Kryptowährung's Leitfaden zum Kauf von AVAX durchlesen, um wichtige Tipps für das Investment in Avalanche zu erhalten und sicherzustellen, dass Sie auch zur richtigen Zeit investieren, um das Meiste aus Ihrem investierten Geld zu machen.



2. IMPT - Um im Presale etwas fürs Klima zu tun

Wenn Sie auf der Suche nach einer schnell aufkommenden Kryptowährung sind, die mit Sicherheit einen großen Einfluss auf den Markt haben wird, sollten Sie sich IMPT ansehen.

Dies ist einer der einzigartigsten und interessantesten Utility-Token, da er durch einen einzigartigen Blockchain-Mechanismus zur Kompensation von Kohlenstoff, die unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringt, den Klimawandel bekämpfen soll. Das Projekt funktioniert so, dass die Nutzer IMPT-Token kaufen können, die dann in Emissionsgutschriften umgewandelt werden. Sie können dann entweder Kohlenstoffgutschriften auf dem Online-Marktplatz handeln oder sie verbrennen, um Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu kompensieren.

Wenn Sie Ihre Emissionsgutschriften verbrennen, erhalten Sie einzigartige NFTs, die gehandelt und als Investitionen gehalten werden können, um Ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, was sich auch aufgrund der Nachhaltigkeitstrends für Ihren Geldbeutel auszahlen könnte, wenn Sie bereits früh in diese Kryptowährung investieren.

3. Battle Infinity - Neu gestartetes Krypto-Projekt mit Metaverse und P2E-Ambitionen

In Anbetracht des Erfolges der jüngsten Vorverkaufskampagne, die in nur drei Wochen über 5 Millionen Dollar einbrachte, könnte Battle Infinity eine der am schnellsten wachsenden Kryptowährungen sein. Dieses aufstrebende Projekt baut ein P2E-Gaming-Ökosystem auf, das es den Spielern ermöglicht, Belohnungen in der realen Welt zu verdienen.



Durch das Spielen von Spielen im Battle Infinity-Metaverse erhalten die Spieler Belohnungen in Form von IBAT-Tokens. Obwohl es keine Begrenzung für die Anzahl der von Battle Infinity veranstalteten Spiele gibt, wird die IBAT Premier League die erste Franchise sein, die gestartet wird. Diese folgt einem herkömmlichen Sport-Draft-Pick-Konzept, allerdings im Metaverse, das allerdings als Zukunft des Internets gehandelt wird und dementsprechend endliche Optionen mit sich bringt.



Wie Sie sehen können, gibt es einiges an Auswahl, wenn Sie gerne selbst auf dem Kryptomarkt aktiv werden und Ihr Geld in die Zukunft von diesem investieren möchten. Abhängig davon, wo Sie das größte Potential sehen, können Sie bereits heute etwas für zukünftige Renditen machen.

