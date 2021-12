Wie wählt man eine vielversprechende Währung für Investitionen aus?

Die kurzfristige Anlagestrategie funktioniert wie folgt: Wir kaufen eine Reihe von Kryptowährungsbeständen und teilen sie in Gruppen ein. Wenn dann der Wert der Ressource steigt, verkaufen wir sie und machen einen Gewinn. Sie müssen immer mehr Kryptowährungen in kleinen Mengen kaufen, um sie im Falle eines starken Wertanstiegs verkaufen zu können.

Langfristige Investitionen funktionieren anders: Wir kaufen auch ein paar Gruppen von Kryptowährungen, aber wir verkaufen sie nicht, sobald der Kurs ansteigt. Da wir hier eine größere Menge an digitaler Währung kaufen, sollten wir eine deutliche Aufwertung erwarten, und dann können wir beginnen, allmählich zu verkaufen. Generell sollten wir als langfristige Investition den Anteil an Kryptowährungen in unserem Portfolio kontinuierlich erhöhen.



Um zu verhindern, dass Neulinge von Kryptowährungen desillusioniert werden, müssen Sie einige einfache Regeln beachten:



Wahl der Dienstleistung. Kaufen Sie Devisen nur von regulierten Plattformen - Firmen, die ohne Lizenz arbeiten und keine Standards einhalten, werden wahrscheinlich mit dem Geld der Anleger verschwinden.



Marktforschung. Sie werden oft und viel über Kryptowährungen lesen müssen. Es ist besser, einen Kanal in Messenger zu abonnieren, wo ständig Informationen über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich veröffentlicht werden. Wenn Sie Englisch sprechen, ist dies ein großer Vorteil, da die meisten Daten zuerst in englischsprachigen Quellen erscheinen.



Entwicklung einer Strategie. Am besten ist es, von Anfang an mit einer Strategie zu beginnen und diese gegebenenfalls an die eigenen Interessen und Fähigkeiten anzupassen. Es ist keine gute Idee, nach dem Zufallsprinzip zu arbeiten, denn mit Glück allein kommt man beim Investieren nicht weiter.



Wahl der Kryptowährung. Wenn möglich, diversifizieren Sie Ihre Investitionen - investieren Sie einen Teil des Kapitals in zuverlässige, bewährte Währungen wie BTC und investieren Sie in vielversprechende, aber noch nicht weit verbreitete Kryptowährungen.



Wenn Sie Kryptowährungen zur langfristigen Aufbewahrung kaufen, bewahren Sie sie in einer kalten Brieftasche auf.

Am besten ist es, wenn Sie die oben genannten Tipps von Anfang an in Ihrer Investitionspraxis anwenden. Auf diese Weise werden unnötige Risiken und Fallstricke vermieden, mit denen unerfahrene Anleger häufig konfrontiert werden.



Die Zusammenarbeit mit einem Börsenbroker ermöglicht es Ihnen, die meisten Fehler zu vermeiden, den Umgang mit den Instrumenten zu erlernen und Zugang zu exklusiven Analysen zu erhalten, ohne die eine kompetente Anlage nicht möglich ist. Und das Wichtigste: Ein professioneller Broker garantiert Transparenz und Kontrollierbarkeit aller Transaktionen. Sollte dies nicht der Fall sein, lehnen Sie die Ihnen angebotenen Dienstleistungen ab.

