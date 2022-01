Liquidität der digitalen Vermögenswerte: Was sie ist und wie man sie bestimmt

Liquidität ist die Fähigkeit, einen Vermögenswert schnell und mit Gewinn gegen Geld zu tauschen. Das heißt, man verkauft einen Gegenstand zu seinem tatsächlichen Wert. Je einfacher dies zu bewerkstelligen ist, desto größer ist die Liquidität. Anders verhält es sich bei Immobilien, Aktien und Ausrüstungen. Im Falle von Immobilien muss man sehr lange warten. Im Falle der Kryptowährungen kann man sogar mit Bots handeln, z.B. mit Bitcoin Motion.



Auch der Verkauf von Produktionsmitteln wird viel Zeit kosten. Solche Waren haben eine geringe Liquidität. Wertpapiere werden eine bessere Liquidität haben, und Bargeld wird eine absolute Liquidität haben. Es besteht keine Notwendigkeit, sie gegen etwas anderes auszutauschen. Aber auch hier gibt es Nuancen, denn man muss die Liquidität der Währung berücksichtigen.



Es ist auch notwendig, die Liquidität nicht nur einzelner Vermögenswerte, sondern von Unternehmen und Organisationen als Ganzes zu berücksichtigen. So kann man feststellen, inwieweit ein Unternehmen zahlungsfähig ist. Ein solches Bild ergibt sich aus der Liquidität seiner Vermögenswerte und seiner Fähigkeit, seine Schulden zurückzuzahlen.



Zum Beispiel hat ein Unternehmen hohe Beträge auf seinen Konten und seine Lager sind voll mit Produkten, die stark nachgefragt werden. Ein solches Unternehmen ist glaubwürdiger. Es wird ohne große Schwierigkeiten einen Kredit von einer Bank erhalten oder günstige Lieferbedingungen aushandeln können. Seriöse Unternehmen werden viel eher von der Öffentlichkeit angesprochen, und das ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg.



Stellen Sie sich ein anderes Bild vor. Ein Unternehmen hat ein baufälliges Gebäude in einem nicht sehr prestigeträchtigen Stadtteil und nicht viel Geld auf dem Konto. Wenn ein solches Unternehmen in Konkurs geht, werden die Gläubiger lange auf ihr Geld warten müssen. Verständlicherweise sind weit weniger Menschen bereit, sich mit solchen Organisationen auseinanderzusetzen. Banken, Lieferanten und Kunden trauen sich nicht, mit dubiosen Partnern zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund ist die Liquidität eines Unternehmens von größter Bedeutung.



Es ist wichtig, dass das Unternehmen in der Lage ist, jede Schuld schnell mit seinem eigenen Vermögen zu tilgen. Um eine solche Möglichkeit zu beurteilen, werden die Bilanzdaten untersucht und die Liquiditätsquote berechnet. Dabei werden die Gesamtverschuldung und das Umlaufvermögen des Unternehmens berücksichtigt. Die Liquidität kann unterteilt werden in:



In jedem Fall werden unterschiedliche Berechnungen durchgeführt, aber der allgemeine Ansatz ist in etwa derselbe. Je nach gewähltem Parameter werden verschiedene Arten von Schulden und Verbindlichkeiten, die Höhe des Umlaufvermögens, Investitionen und der Saldo der Finanzmittel auf den Konten berücksichtigt.



Die Bestimmung des Liquiditätskoeffizienten der aktuellen Art bezieht sich auf das Umlaufvermögen und sein Verhältnis zu den Schulden des Unternehmens. Ein schuldnerisches Unternehmen kann seine Schulden nicht mit seinem Vermögen tilgen, es sei denn, das Verhältnis übersteigt 1,5. Bei einem Verhältnis von 2 wird die Situation als ideal empfunden.



Die Liquiditätskennzahl wird auf der Grundlage der vorhandenen Vermögenswerte und der Schulden berechnet. Das Produktionsvermögen wird hier jedoch nicht berücksichtigt. Bei einem Verhältnis von 1 oder mehr ist die Situation stabil. Das Unternehmen ist in der Lage, seine Schulden zu begleichen, auch wenn unerwartete Probleme auftreten.



Bei der Ermittlung der absoluten Liquidität werden die bestehenden Investitionen, Unternehmenskonten und Schulden berücksichtigt. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden unter diesen Umständen nicht berücksichtigt. Ein Verhältnis von mindestens 0,2 gilt als normal.



Die Liquidität des Geldes bedeutet auch seine Fähigkeit, seinen Nennwert zu behalten. In Ländern mit stabilen und starken Volkswirtschaften verfügt die Landeswährung über ein hohes Maß an Liquidität. In Zeiten der Inflation beginnt es zu sinken, weil die Kaufkraft der jeweiligen Währung bis zu einem gewissen Grad verloren geht.



----