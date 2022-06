Wie man mit NFT´s Geld verdienen kann

Kryptowährungen sind mittlerweile in unserem Alltag kaum noch wegzudenken und entwickelten sich, gerade in den letzten Jahren, eigentlich prächtig. Hinzugekommen sind allerdings NFT´s, eine noch relativ neue Entwicklung. Hier muss man natürlich immer irgendwo Vorsichtig sein, denn eigentlich sind NFT´s weder neu noch einzigartig. Allerdings können noch immer viele Menschen nicht viel mit dem Begriff anfangen. Aus diesem Grund gehen wir heute einmal darauf ein was NFT´s sind und wie man damit Geld verdienen kann, denn darum geht es ja eigentlich immer.

Ein NFT ist ein Non-Fungible-Token. Der Name impliziert bereits das es sich um ein Token handel, das als Ableitung einer Kryptowährung schon länger bekannt und gerne gehandelt wird. Aber was genau ist nun ein NFT? Ein NFT ist im Prinzip ein einzigartiges nicht austauschbares Token, also im Gegensatz zu Kryptowährungen und Token, ein einzigartiger Datenstrang, vergleichbar mit der Seriennummer auf einem Geldschein. Während es bei Bitcoin egal ist welche Bitcoin man gerade besitzt, solange die Menge gleich bleibt, ist es mit Bargeld genauso. Bei Münzen gibt es keine Seriennummern, es wäre also vollkommen egal welche Münzen sie gerade besitzen oder ob sie mit ihrem Nachbarn die Münzen tauschen, der Wert bleibt gleich und Niemand könnte jemals ohne weiteres sagen, wem welche Münze, wann gehört hat. Bei Scheinen ist das aufgrund der Seriennummer komplett anders. Würde man die Seriennummern aufschreiben so könnte man Jederzeit nachvollziehen wem welcher Schein wann gehört hat, er ist im Prinzip ein NFT, ein nicht austauschbares Token.

Doch wie kann man damit nun Geld verdienen? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten mit NFT´s Geld verdienen zu können. Zum einen kann man sich mit einer nft profit Plattform sicherlich viele Möglichkeiten im Bereich des Krypto Handels zu eigen machen. Andererseits kann man auch eigene NFT erstellen und verkaufen. Gleichzeitig gibt es aber mittlerweile auch bereits viele Möglichkeiten um sich an NFT´s zu beteiligen. Einige der wichtigsten Varianten haben wir hier einmal aufgeführt.

Das erstellen eines NFT´s ist eigentlich nicht schwer. Man benötigt ein Krypto Konto, also eine Wallet und eine Anmeldung bei einem Krypto Handelsplatz wie Opensea.io und kann dort dann alle Infos zum NFT hochladen, z.B. ein JPG Bild um ein Kunstwerk als NFT zu verkaufen. Diese Infos werden dann als NFT “gemintet” also in die Blockchain geschrieben. Das kostet eine Gebühr, wenn man auf der Ethereum Blockchain minten möchte, alternativ kann man bei Opensea.io auch die Solana Blockchain nutzen, die kostenfrei wäre. Diese NFT kann man dann über Opensea verkaufen.

Nachdem die einfachste und logischste Variante damit erklärt wäre müssen wir ein wenig ausholen, denn hier geht es direkt in die Welt der Kryptowährungen und Finanzprodukte. Es gibt die Möglichkeit sogenannte Derivate von NFT´s zu kaufen. Das bedeutet man erwirbt einen Anteil an einem kompletten NFT. Wird dieses NFT dann mehr wert, kann der Anteil an diesem NFT wieder mit Gewinn verkauft werden. Das Prinzip ist aus dem Aktienhandel durchaus bekannt und wird zum Beispiel in Sparverträgen gerne angewendet. Hier zahlen Kunden einen festen Betrag pro Monat ein und erwerben einen Anteil X an einem Fonds damit. So kann man auch mit kleineren Beträgen mehr Gewinn machen. Weitere Infos zum Thema Derivate gibt es sogar schon von der Post.

Eine weitere Möglichkeit ist es auf die Kursentwicklung eines NFT zu setzen das kann man mit CFD´s. CFD ist natürlich auch wieder eine Abkürzung die für Contract for Difference. Damit kann man mit Hebeln investieren. Das bedeutet man schließt einen Vertrag ab, der besagt das der Preis eines Anteils, einer Ware oder eines Kurses im Zeitraum X steigen wird. Dafür kann man dann teilweise bis zu 10 mal soviel einsetzen wie man eigentlich besitzt. Zahlt man zum Beispiel 100 Euro ein kann man für 1000 Euro Anteile kaufen. Mit den eingezahlten 100 Euro steht man jetzt für die Kursentwicklung der Anteile abzüglich der Handelsgebühr gerade. Steigen die Anteile also im Wert auf z.B. 1500 Euro würde man 500 Euro Gewinn gemacht haben. Sinken diese aber von 1000 Euro auf 900, so ist die gesunkene Differenz 100 Euro und das Geld wäre weg

Eine weitere Möglichkeit wäre es auf steigende und/oder fallende Kurse “zu wetten”. Ja auch das ist schon möglich, es gibt diverse Seiten im Internet die solche Wetten anbieten. Hier zahlt man Geld ein und kauft dafür Anteile an der Antwort auf eine Frage, meistens ja oder nein Anteile. Je nachdem wie die Frage später geklärt wird, bekommen entweder die Ja oder Nein Anteile die komplette Summe ausgezahlt. Als Beispiel gibt es die Frage ob der Preis für ein NFT die Summe X am Ende des Monats überschritten haben wird. 70% der Teilnehmer sagen nun ja und 30 Prozent nein. Trifft das dann nicht ein bekommen die 30% die auf nein getippt haben den Pott, eine klassische Wette also.

Grundlegend entwickelt sich der markt rund um NFT´s aber gerade erst richtig. Er wächst zwar seit etwa einem jahr sehr gut und schnell, aber noch sind sehr viele Anwendungsbereiche erst angekratzt statt ausgebaut, denn NFT´s haben gewaltiges Potential. In den USA werden z.B. Grundstücke als NFT´s auf der Blockchain angelegt. Damit ist das Besitzrecht über ein Grundstück unfälschbar eingetragen. Das alleine ist schon eine geniale Idee und zeigt wie in Zukunft z.B. auch andere, teure Dinge, gesichert werden könnten. Man stelle sich z.B. ein NFT für ein E-Bike vor. Ein halbwegs brauchbares E-Bike kostet heute schon deutlich mehr als die meisten NFT´s.

